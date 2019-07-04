В Балабанове сэкономили три с половиной миллиона на проектировании ФОК и культурного центра

С весны в Балабанове идет активный сбор подписей за строительство двух мега-объектов социальной направленности, о которых горожане мечтают не первый год. Убеждать балабановцев высказаться за строительство Физкультурно-оздоровительного центра взялись тренер ЦФиС по смешанным единоборствам Артем АЛЕКСЕНКО и заместитель директора боровской ДЮСШ «Звезда», тренер по баскетболу Дмитрий ЧЕРНОВ. Оба спортсмена участвуют во встречах администрации города с жителями отдельных микрорайонов. На них объясняют, что для того, чтобы муниципалитет мог защитить свои интересы на уровне области, без финансового решения которой реализовать намеченные проекты не получится, необходимо показать, что балабановцам действительно нужен ФОК, который вместит в себя не только спортивные залы, но и плавательный бассейн.

Аналогичную работу проводит и директор городского Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО. Со своей стороны она собирает подписи горожан в поддержку строительства Культурного центра. В нем планируется разместить не только большой концертный зал и репетиционные площади, но и пространство для организации выставок и прочих культурных проектов. Учитывая шестидесятилетнюю историю и маленькую вместимость действующего ДК, поддержка жителей Балабанова может сильно расширить горизонты культурной жизни муниципалитета.

В охоту за голосами горожан эти активисты включились после того, как стало известно, то администрация города запланировала выставить на электронные торги два лота - по проектированию Культурного центра и ФОК с бассейном.

На минувшей неделе этот этап, который казался несбыточным, завершился. Как рассказал архитектор Всеволод НЕРУШЕВ, на состоявшихся аукционах были определены подрядные организации, которые займутся созданием проектов для Балабанова. Право «нарисовать» мечту всех спортсменов досталось воронежскому ООО «Архи», которое заявило наименьшую цену за выполнение заказа. В результате проектирование ФОКа составит 3млн 596 тыс. рублей вместо стартовой стоимости 6 млн 44 тыс. рублей. Саранское ООО «Первая проектная компания» выиграло аукцион на отметке 2 млн 736 тыс. руб. вместо предполагавшихся изначально 3 млн 800 тыс. рублей.

В результате бюджет Балабанова сэкономил 3,5 млн рублей. На эту внушительную сумму муниципалитет теперь сможет решить другие задачи. Глава администрации Сергей ГАЛКИН уже дал поручение своим заместителям подготовить предложения по освоению средств.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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