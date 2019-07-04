Боровск стал частью аллеи малых городов России

Делегация Боровска с 28 по 30 июля приняла участие в Фестивале малых городов России в городе Ельце. Участники всероссийской встречи не только представили свой город, но и оставили о нем память.

Последние годы администрация Боровска активно работала над развитием туризма. И если внутренние перемены, которые могли бы гарантировать поселению нескончаемый поток туристов, пока так и не реализовались, налаживание деловых связей и популяризация боровской привлекательности набирают обороты.

В 2017 году Боровск вошел в состав членов Ассоциации малых туристических городов России, которые, как и наш райцентр, пытаются занять свою нишу в туристической сфере. Это взаимодействие помогает небольшим населенным пунктам обозначить себя на карте путешественников, которые традиционно держат свой курс на крупные и «раскрученные» бренды российского отдыха.

Заявить о себе, показав свой колорит и исторические корни, позволяет фестиваль, который организует Ассоциация при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В этот раз вместе с сотрудниками районного Отдела культуры и мастерами народного творчества представлять Боровск поехали глава города Светлана ГАЛЕНКОВА и ее коллега, депутат Ирина ЕРАСОВА.

- Хочу отметить высокий уровень проведения фестиваля, грамотную организацию мероприятий, дружелюбную атмосферу на площадках и хорошую возможность неформального общения с экспертами по разным вопросам, волнующим представителей малых городов, - прокомментировала поездку Светлана Галенкова.

Отметим, что Фестиваль малых туристических городов России состоялся уже в пятый раз. И в этот маленький юбилей города-участники оставили о себе память в Ельце. Так, на аллее, носящей имя фестиваля, наряду с другими появился памятный знак Боровска - металлическая конструкция с изображением герба города и куполов православных церквей, подчеркивающих глубокие христианские корни боровской земли.

Анна КНЯЗЕВА

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