«Умные» датчики помогут балабановцам вздохнуть полной грудью

Одна из главных сложностей в решении экологических проблем - это своевременно обнаружить их источник и найти виновных в случае загрязнения. Депутат балабановской Городской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ уверен, что есть способ, который позволит решить оба этих вопроса. Для этого нужно лишь разместить в городе несколько современных анализаторов, которые будут собирать данные в режиме реального времени.

НАЧЕКУ

Так сложилось, что жителей Боровского района давно не удивишь сообщениями о различных выбросах или сливах вредных веществ. Порой причиной для этого становятся аварии, а иногда злой умысел и безответственность некоторых предпринимателей.

К сожалению, установить причастность конкретного человека или предприятия за такие нарушения непросто, ведь делается это без лишних свидетелей, а обнаруживается, когда виновника уже давно и след простыл.

Бороться с этим в районе предлагали установкой камер в местах, наиболее популярных у нарушителей. Но что делать в случаях, когда речь идет о концентрации вредных веществ в воздухе?

Выход чиновникам предложил депутат Городской Думы Балабанова Дмитрий ГУСЬКОВ, вышедший с инициативой разместить специализированные датчики, которые контролировали бы малейшие изменения содержания вредных веществ и немедленно сигнализировали о нарушениях.

- Прежде всего, необходимо составить так называемую «карту». Для этого нужно обратиться в специализированную компанию, которая соберет данные о том, какой состав воздуха в каждом районе. После этого мы разместим датчики, которые, основываясь на этой информации, будут в реальном времени проводить анализ и в случае превышения одного из параметров немедленно сигнализировать об этом. Система достаточно проста, но при этом эффективна, и я думаю, что ее использование может сильно помочь как Балабанову, так и всему Боровскому району в целом, - отмечает Гуськов.

Таким образом, можно будет в кратчайшие сроки локализовать место выброса, а основываясь на том, какие именно вещества поступают в воздух, то и определить нарушителя или хотя бы тип производства, с которого они идут.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Для активно развивающегося Балабанова подобная мера могла бы стать очень большим подспорьем в борьбе за чистоту города, ведь каждый год на его территории открываются новые предприятия, которые на деле могут оказаться не столь безопасны, как изначально предполагалось на бумаге.

Тем более что и старые производства порой подкидывают жителям хлопот. Совсем недавно в соцсетях горожане в очередной раз начали жаловаться на выбросы с территории «Союз-Центра».

- Это проблема для нас не в новинку, и ей сейчас активно занимается городской Общественный Совет, который обратился за помощью к районным коллегам, и сейчас прорабатываются различные варианты, в том числе создание так называемого «экологического паспорта» предприятия, с которым можно будет сверять его выбросы, - отметил глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН на еженедельной планерке в районной администрации.

Единственной возможностью «поймать» нарушителей за руку остается обращение в специализирующуюся на мониторинге фирму, которая приедет и проведет необходимые замеры. Выходит, что иметь под рукой собственные данные и работающие на постоянной основе приборы вышло бы куда эффективнее и экономнее.

При этом, по словам Дмитрия Гуськова, это современное оборудование стоит вовсе не «космических» денег и обойдется порядка семидесяти тысяч рублей за один прибор. При этом польза от его применения с лихвой перекроет эти затраты.

- То, что раньше казалось верхом научной мысли, сегодня широко используется по всему миру и уже не считается инновационным, а следовательно, не стоит баснословных денег. Помимо этих атмосферных датчиков можно рассмотреть и другие полезные приборы. Например, в качестве альтернативы системам видеонаблюдения, которые хотят ставить в местах сброса мусора, можно использовать так называемые «фотоловушки». Они значительно менее требовательны к инфраструктуре, и их можно размещать даже в самых глухих тупиках, - рассуждает Гуськов.

Свои предложения депутат только вынес на суд районных чиновников, но уже сейчас можно сказать, что задумка парламентария может оказаться тем самым выходом, который в администрации искали так давно.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Экология»