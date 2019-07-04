Спортивную площадку «посадят» рядом со школой

Одной из главных проблем, озвученных жителями улицы Московской на встрече с депутатами и представителями администрации Балабанова, была нехватка здесь спортивных объектов. По сути, единственным местом, где школьники могут заниматься спортом, не переходя железную дорогу, является школа № 3, ставшая своеобразным культурным центром района.

Ее директор Виктор ЛОКТЮХИН неоднократно заявлял, что необходимо создать все условия для активного отдыха горожан, и, кажется, его слова, наконец, были услышаны.

Улица Московская в Балабанове является своеобразным анклавом, отделенным от основной части города железной дорогой и прижатым с другой стороны трассой А-108. Учитывая ограниченность территории и существующую на ней историческую застройку, здесь очень не хватает благоустроенных пространств, в том числе детских и спортивных площадок. Депутаты Городской Думы, представляющие этот микрорайон, неоднократно поднимали эти вопросы на уровне местной администрации. И в первую очередь их беспокоит отсутствие возможности заниматься спортом детям и молодежи.

Учитывая наличие здесь стадиона, рассматривался вопрос его реконструкции. Однако местоположение данного объекта - через автомобильную дорогу от общеобразовательной школы № 3 и за торговыми постройками на обочине киевской трассы, является обстоятельством, которое ставит под сомнение доступность спортобъекта и его массового посещения жителями Московской. Кроме того, сам участок, расположенный в низине, рисует весьма затратную задачу по водоотведению. Поэтому на данный момент реконструкция стадиона только обсуждается, а когда на него смогут выделить бюджетные деньги, ответят, вероятно, депутаты следующего созыва, которых выберут в начале сентября 2019 года.

Тем не менее еще действующие парламентарии не опускают руки и ищут вместе с администрацией города альтернативные варианты решения проблемы. Так появилась идея создать спортивный объект в более доступном месте, и в качестве него предложили территорию школы № 3. Раньше рядом с учебным заведением, как и везде, была своя хорошая площадка для занятий физкультурой. Но на данный момент она давно устарела.

Единственной загвоздкой, которая могла бы помешать реализовать данную идею, является то, что администрация города не владеет указанной территорией и, следовательно, не может тратить на нее средства из бюджета города. Поскольку полномочия в сфере образования находятся в ведении администрации Боровского района, то балабановские чиновники решили обратиться к коллегам повыше за поддержкой. Там, осмотрев территорию, предлагаемую для спортивного благоустройства, идею поддержали и обещали по возможности оказать содействие.

- Пока было решено начать разработку проекта для строительства спортивной площадки на территории нашей школы. Предполагается, что на ней можно будет заниматься множеством различных дисциплин, начиная от мини-футбола и заканчивая воркаутом. Доступ к ней будут иметь не только наши ученики, но и все жители, которые захотят заниматься спортом. К тому же все желающие смогут здесь же сдавать нормативы ГТО, - рассказал директор образовательного учреждения и депутат Городской Думы Виктор ЛОКТЮХИН.

Примерная стоимость строительства данного объекта оценивается в три миллиона рублей, однако более конкретной информацией чиновники пока не располагают. А потому пока остается до конца не ясно, за чей счет будут вестись проектировка и строительство, а также передадут ли землю, принадлежащую образовательному учреждению, городу, чтобы тот мог за свои бюджетные средства обеспечивать содержание и ремонт спортобъекта.

Семен ФРОЛОВ

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