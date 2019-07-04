Нам сверху видно все...

В прошлом номере «Недели» мы опубликовали статью «Кому это надо? Мусоросортирующее предприятие в Балабанове третий год работает, нарушая законы». В ней я в очередной раз рассказала о расположенном на окраине города предприятии, которое осуществляет свою деятельность вопреки двум законодательствам - земельному и природоохранному. Это подтверждает Росприроднадзор, Росреестр и прокуратура Боровского района, которая готовится к очередной встрече с собственником участка в арбитражном суде, откладываемом по странным причинам уже несколько раз.

Вполне ожидаемо читатели стали высказывать свое мнение по данной ситуации, а Министерства строительства и ЖКХ Калужской области отвечать на комментарии пользователей в сети «ВКонтакте».

Помимо прочего, горожане заостряли вопрос опасной близости сортировки мусора к ермолинскому аэродрому. Ведь именно над ней проходит посадочная полоса военных самолетов.

На такое замечание министерский представитель ответил, что правила, запрещающие размещать на определенном расстоянии от контрольной точки аэродрома объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц, утратили силу. Следовательно, и нет никакого нарушения. Тем не менее на совещании в прокуратуре с участием всех невольно вовлеченных в эту тему сторон присутствовал и представитель ермолинского аэродрома, поднимавший проблему близости мусоросортировки к военному объекту. Вероятно, он и не знал об этой «утрате», а в надзорный орган пришел для праздного разговора по душам.

В принципе, искать в этом смысловые ловушки толку нет. Поскольку присутствие предприятия, наплевавшего на федеральные законы и муниципальные правила, полу-легализовано благодаря калужской мусорной реформе.

- Этот пункт сортировки внесен в территориальную схему обращения с отходами на территории Калужской области. На данный объект утверждены тарифы Министерством тарифного регулирования. Подрядчиком в переработке ТКО выступает ООО «Транссервис». Юридические и организационные мероприятия работы подрядчик определяет самостоятельно. ГП КРЭО после сортировки ТКО вывозит только хвосты на полигон Тимашово, - пишут все с той же министерской страницы в «ВК».

То есть никого сильно не волновала законность работы специфического предприятия, когда его избрали единственным мусоросборником всего Боровского района! Так что, в пору делать ставки: на начало июля в очередной раз перенесено заседание арбитражного суда, как думаете, чем оно завершится?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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