Одним махом

Решить «мусорную» проблему рассчитывают до конца июля.



Перебои с вывозом мусора начались в Боровском районе с марта и до сих пор остаются серьезным поводом для недовольства жителей. До сих пор чиновникам так и не удалось наладить эффективное взаимодействие с региональным экологическим оператором, однако, судя по намеченным на июль изменениям, складывается впечатление, что это упущение собрались наверстать всего за один месяц.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Несмотря на то что с момента вступления в силу новых правил обращения с ТКО прошло уже 7 месяцев, эта тема все еще остается одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Взявшая на себя обязательства по вывозу отходов в Калужской области компания «КРЭО» до сих пор так и не смогла построить свою работу таким образом, чтобы своевременно обеспечить чистоту по всем муниципалитетам.

Не стал исключением и Боровский район, где мусорная тема в очередной раз обсуждалась с главами поселений. Судя по намеченным планам - июль рискует стать переломным месяцем, по итогу которого ситуация с ТКО либо придет в норму, либо приведет к новой вспышке народного недовольства.

До начала августа в местных администрациях должны скорректировать графики вывоза мусора по своим населенным пунктам и передать их «КРЭО», а также навести порядок на контейнерных площадках, чтобы те соответствовали принятым нормам. Там же, где положение является наиболее бедственным, можно разместить новые точки сбора и вывоза отходов, подав соответствующую заявку экологическому оператору.

После месяцев пререканий и обещаний подобная активность выглядит настоящим «глотком свежего воздуха» и шансом наконец-то решить скопившиеся проблемы. Смущает лишь тот факт, что в середине июля в район с визитом должен приехать губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, выразивший желание ознакомиться с состоянием контейнерных площадок. Не хотелось бы, чтобы все эти действия на проверку оказались лишь пылью в глаза, призванной убедить вышестоящие власти в том, что с вывозом мусора в Боровском районе особых сложностей не возникает.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Между тем, лишь на прошлой неделе социальные сети пестрили очередными фотографиями от боровчан, на которых были запечатлены переполненные баки в деревне Комлево, стоявшие в таком виде не один день.

- Связались с перевозчиком, попросили его немедленно решить эту ситуацию и увеличить количество рейсов. В совхоз Боровский и Комлево вывоз будет осуществляться четыре раза в неделю, но насколько это поможет, пока непонятно. Объемы отходов в этих населенных пунктах, особенно летом, крайне велики, и как бы не пришлось забирать их каждый день. К сожалению, оператор и с текущим графиком справляется не всегда, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Поддержали Антона Александровича и его коллеги, неоднократно указывавшие на то, что сил выполнить все свои обещания у представителей «КРЭО» в районе может просто не хватить.

- О порядке можно будет говорить только тогда, когда оператор начнет работать по графику. До тех пор, пока существуют проблемы со своевременностью вывоза, люди будут выражать недовольство, тем более, когда за окном стоит теплая погода и к нашему населению прибавляются еще и дачники, - подчеркнул глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА

После этого возникает закономерный вопрос - а имеют ли смысл все эти вносимые в график изменения, если оператор все равно не успевает выполнять их в срок? К сожалению, корень проблемы кроется не в отсутствии договоренностей, а в их неисполнении. А потому приведение в порядок контейнерных площадок только на время порадует эстетические чувства жителей боровского района, которые рискуют вновь окунуться в пучину разочарования после того, как и новые мусорки окажутся заваленными отходами.

От подобных решений остается такой же осадок, как от июльского снижения тарифов на услуги экологического оператора для жителей многоквартирных домов на целых 9 копеек с метра. При этом, как уже шутят острословы, вслед за таким «роскошным» подарком наверняка последует и снижение качества услуг, ведь платить-то за них стали меньше.

Иными словами, надеяться на то, что июльские перемены действительно серьезно изменят положение дел, не стоит. Судя по всему, ориентироваться боровчанам остается лишь на самые пессимистичные прогнозы, согласно которым для того чтобы новая система обращения с ТКО смогла нормально функционировать, должно пройти не месяц или даже полгода, а минимум пару лет.

Степан ФЕДОРОВ

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