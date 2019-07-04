На распутье

Жителям Олимпийской деревни предложили поучаствовать в решении проблемы с водоснабжением.



Недавно в Олимпийской деревне прошла встреча жителей с владельцем местной ресурсоснабжающей организации Евгением ХАЛЕЦКИМ и главой администрации совхоза Боровский Антоном МАСНЯКОМ.

Темой для разговора была проблема микрорайона с водоснабжением, которая стала особенно остро ощущаться после наступления жары.

И хотя в ходе обсуждения некоторые из участников срывались в полемику и переходили на личности, в результате совместными усилиями все-таки удалось наметить «дорожную карту», которая должна привести к окончательному решению этого наболевшего вопроса.

В отличие от соседнего «Молодежного», где проблемы с подачей воды были связаны с регулярно валящимися на голову жителей авариями и ЧП, в Олимпийской деревне корень всех бед удалось выявить сразу.

Существующие скважины просто неспособны выдавать необходимый микрорайону объем воды, а учитывая экстремально жаркую погоду в июне, то нет ничего удивительного в том, что резервуары пустели с пугающей скоростью.

Впрочем, понять причину - не значит ее решить. В местном ЖКУ это хорошо понимают, и если в том же Молодежном ситуацию удалось исправить, проведя ремонтные работы, то с Олимпийской деревней с «наскока» разобраться не выйдет.

Именно поэтому владелец ресурсоснабжающей организации Евгений ХАЛЕЦКИЙ обратился к жителям с просьбой помочь компании выбрать правильный путь выхода из сложившегося кризиса.

- Мы видим три варианта - бурение новой скважины с финансовым участием жильцов, передача водозабора в собственность местных жителей или приглашение на этот участок более крупной компании вроде ГП «Калугаоблводоканал» или их обнинских коллег, - обрисовал ситуацию Евгений Вячеславович.

Несмотря на громкие протесты отдельных собственников, добавить к этому списку каких-то новых позиций так и не удалось. Жителям предложили поучаствовать в софинансировании расширения водозабора, собрав порядка 20 тысяч рублей с одного участка. Само собой, этот вариант пришелся по душе далеко не всем. С другой стороны, взять на себя управление ресурсами желающих тоже не нашлось, что и привело собравшихся к единственному устраивающему всех исходу.

Единственный вопрос, оставшийся без ответа, - а хотят ли муниципальные предприятия переключать на себя новых, и чего уж греха таить, достаточно проблемных абонентов?

Было решено, что приоритет в переговорах ЖКУ должно уделить обнинскому водоканалу, и если уж они откажутся, то только тогда передавать сети региональному монополисту. «Калугаоблводоканал» уже даже прислал перечень необходимых документов, но вот не обернется ли радость собственников новыми разочарованиями, пока не ясно.

Ведь в отличие от Халецкого, руководство областного предприятия не будет устраивать встречи и спрашивать мнения жильцов. Для него Олимпийская деревня - лишь маленькая точка на карте региона, и не исключено, что после передачи сетей и увеличения тарифа ждать разрешения ситуации придется еще пару лет.

Семен ФРОЛОВ

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