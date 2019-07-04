04.07.2019

К балабановскому ДК придут с пилой



Директор балабановского Дома культуры Ирина НИКИФОРЕНКО на совещании в  администрации города подняла вопрос об опиловке деревьев возле учреждения культуры. Она напомнила, что ликвидировать сухие ветки деревьев, которые находятся в непосредственной близости от площадки, где проходят мероприятия с участием большого количества горожан, просит с весны. В администрации обещали спилить их еще до Дня защиты детей - 1 июня. Но миновал уже месяц, а опасные ветки так и остались на своем месте.

Как пояснил заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ, исполнить обещанное помешало отсутствие муниципального контракта на данный вид работ. Заключить его обещают только в начале июля и в первую очередь отправить подрядчика к ДК.

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