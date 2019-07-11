Оскорблен, но не очень

Депутат Николай Гусев во время суда отозвал свой иск к несговорчивым коллегам.

Сколько стоят голоса балабановских депутатов? Это вопрос из разряда скандальных, и чаще всего его слышно из уст граждан, недовольных работой своих представителей в Городской Думе. Однако на текущей неделе об этом вели разговор в Боровском районном суде, где рассматривался иск Николая ГУСЕВА к его коллегам - Людмиле СУХАНОВОЙ и Светлане ЗАЦАРИННОЙ.

Несмотря на то что суть обиды мужчины к женщинам основывалась на распространении «порочащей его честь и достоинство» информации, совершенно неожиданно всплыли и другие детали истории несостоявшегося награждения Николая Ивановича знаком «За особые заслуги перед городом Балабаново».

СЛЫШУ, ЧТО ХОЧУ

В истории балабановской Городской Думы бывало всякое: и лишение депутата мандата из-за судимости, и скандал со сменой фамилии народного избранника, и блокировка работы представительного органа группой оппозиции к власти. Но судебных разбирательств между действующими парламентариями никогда не случалось.

Новую страницу в думской жизни открыл Николай ГУСЕВ. Тот самый, который очень хотел, но так и не получил нагрудный знак «За особые заслуги перед городом Балабаново». О том, как на официальном заседании Гордумы перед Днем города депутаты обсуждали, давать своему коллеге награду за его щедрость или нет, «Неделя» рассказала в статье «Монетизация заслуг. Депутат Николай Гусев захотел награду за свою благотворительность». Она-то и стала яблоком раздора, побудившим обидевшегося парламентария подать в суд на своих коллег.

Случилось это потому, что газета не только осветила второй по счету провал Николая Ивановича (в прошлом году он уже претендовал на этот нагрудный знак), но и озвучила упрек депутата Людмилы СУХАНОВОЙ. На долгий перечень тех, до кого дошло «рублевое бескорыстие» Гусева, озвученный им же, его коллега заявила, что сейчас это выглядит так, будто он подкупает голоса.

Иметь свое мнение, а уж тем более озвучивать его прилюдно, Людмила Михайловна не должна была, - именно так решил Николай Иванович, о чем позже и поведал судье. Тем более обостренные перед грядущими выборами нервы, вероятно, надавили на слух, и обиженный депутат решил, что его упрекают в подкупе голосов избирателей. Попытка объяснить, что это не так, успехом не увенчалась. Гусев пригрозил Сухановой судом и, как настоящий мужик, слово свое сдержал.

ПОЛСОТНИ УРОНА

8 июля в Боровском районном суде состоялось предварительное слушание по иску Николая Гусева к Людмиле Сухановой и Светлане Зацаринной. В своем выступлении он заявил, что эта парочка, к слову, проголосовавшая против награждения, ущемила его честь и достоинство, поскольку одна позволила себе высказать личное мнение, а другая рассказать об этом в газете, которую распространяют по всему Боровскому району. Тем самым ему нанесен сокрушительный удар перед грядущими выборами, на которых он вновь собирается баллотироваться.

Все озвученное Сухановой и опубликованное Зацаринной Гусев потребовал признать не соответствующим действительности. А учитывая, что после того, как информация о скандальной ситуации в Думе дошла до широкого круга общественности, избиратели на этот раз могут недооценить Николая Ивановича, и его личные средства, вложенные в свою предвыборную агитацию, будут потрачены впустую. Исходя из этой логики, он и потребовал взыскать в счет морального удовлетворения с ответчиков 50 тыс. рублей.

СБОР ГОЛОСОВ

Копить деньги на расплату с Гусевым его коллеги не стали, поскольку более хладнокровно отнеслись к эмоциональному всплеску взрослого мужчины. Прекрасно зная, что оценочные суждения не являются предметом судебного иска, они отказались признавать обвинение Николая Ивановича.

Более того, Людмила Суханова вдобавок к аудиозаписи заседания со скандального совещания, предоставленной Думой, передала суду аудиозапись и расшифровку телефонной беседы, состоявшейся между ней и Гусевым за два дня до думского заседания. Он позвонил ей и вполне доходчиво объяснил, что его помощь социальному учреждению, в котором работает Суханова, зависит от верно принятого ею решения при рассмотрении вопроса о награде.

Столь неприглядный факт подкосил истца, и, потеряв контроль, он согласился с тем, что заранее обзвонил коллег по Думе, чтобы узнать, как они будут голосовать. Но наибольшим удивлением стал рассказ о том, как депутат Светлана ХОХЛОВА сначала хотела за него проголосовать, а потом изменила свое решение. По словам Николая Гусева, она «со слезами на глазах» заявила, что ей пригрозили увольнением с должности заведующей детским садом.

Сама Светлана Хохлова опровергла «Неделе» это заявление.

- Да, у нас был разговор с Николаем Ивановичем о предстоящем голосовании по вопросу его награждения. Я сказала, что воздержусь, следовательно, не отдам свой голос «за». Ни о каком давлении со стороны на мое решение я ему не говорила, поскольку его и не было. Возможно, он уже сам придумал это. Ситуация, скажу вам, неприятная, ведь он озвучил это не в разговоре где-то на стороне, а заявил на официальном судебном заседании. Так что мне придется поговорить с Гусевым на эту тему, - сказала в телефонной беседе депутат.

ОБРАТНЫЙ ХОД

Весь этот кулуарный «компот» поразил даже судью. Сначала она удивилась: неужели в наше время за «голос» на думском заседании можно лишиться должности? На что Николай Гусев со своей «поддержкой» в лице Галины БОЧАРОВОЙ начали утверждать, что можно, дескать, в какие времена живем-то. Потом судья поинтересовалась, а приемлет ли Гусев, как политик, критику в свой адрес? И тот пустился в подробный рассказ о том, что такая критика ему претит. Где-то в середине заседания истец попросил слово и неожиданно заявил, что к Зацаринной у него претензии больше нет, а потому свой иск к ней он отзывает, о чем и написал письменное заявление.

Прослушивание аудиозаписи тоже не принесло желаемого Гусевым результата, поскольку на ней четко слышно, что Суханова говорит о сложившемся у нее мнении, а не утверждает о подкупе голосов депутатов. После этого судья поинтересовалась, не желают ли стороны достичь примирения в стенах «храма» правосудия? И тут неожиданно Николай Иванович обратился к коллеге-ответчице: согласна ли та на такой поворот событий? Но Людмила Михайловна, как обиженная женщина, заняла оборону, ответив, что тот опоздал, слишком много времени впустую потрачено (суд длился порядка трех часов). А потому пусть суд выносит решение, тем более что она в своей невиновности уверена. Однако не успела судья назначить дату следующего заседания, как Гусев вновь потребовал бумагу, чтобы написать отказ от иска теперь уже к Людмиле Сухановой.

Таким образом, вечером 8 июля точка в первом в истории балабановской Гордумы судебном споре между действующими депутатами была поставлена прямо на предварительном заседании. Однако, учитывая намерения Николая Гусева идти на выборы 2019 года, нельзя быть уверенным, что, пройдя в новый созыв, он не предпримет попытку вновь заполучить нагрудный знак «За особые заслуги перед городом Балабаново» или у него не появятся последователи.

Это означает, что вновь избранным депутатам все же придется добраться до Положения о знаке и четко прописать: кто и в каких случаях имеет право стать соискателем награды, которая не несет никаких материальных благ, но за год своего существования уже успела обрести неприятный скандальный шлейф.

Иван КРЕЧЕТ

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