И снова проводы. Есть ли причины для отставки Анатолия Артамонова?

На минувшей неделе сразу несколько СМИ федерального уровня озвучили возможную отставку губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА. По сути, все они опирались на первоисточник - РБК, который, в свою очередь, ссылаясь на неофициальную информацию людей, приближенных к Кремлю, сообщил, что очередная ротация глав регионов заденет и нашу область.

Насколько достоверна эта информация, сейчас понять сложно, поскольку до сих пор никто официально так и не прокомментировал обнародованную РБК информацию. А между тем, в Калужской области уже принялись активно обсуждать тему ухода главы региона, в большинстве своем склоняясь к мысли, что Анатолий АРТАМОНОВ вряд ли потеряет занятую позицию, поскольку в настоящее время на горизонте нет альтернативы для управления столь важным в экономическом и стратегическом плане регионом.

ПРОЦЕНТ ДОВЕРИЯ

Анатолий Артамонов - настоящий долгожитель среди руководителей регионов и республик Российской Федерации. Свою должность он занимает с 2000 года и окончание очередного срока полномочий отметит двадцатилетним юбилеем руководства регионом. Дольше него у руля власти находится только глава Белгородской области Евгений САВЧЕНКО - с 1993 года, а коллега из Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ уступает ему в пятилетнем разрыве.

Все два десятка лет Анатолию Дмитриевичу периодически пророчат проводы с должности, причем вне зависимости от успехов региона в решении социальных и экономических задач. Поэтому калужане вполне спокойно относятся к новостям о якобы точной информации о смене своего губернатора.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в Калужской области для его населения была идеальной, поскольку далеко не все во внутренних процессах региона зависит от калужских властей, а соседство с Москвой позволяет делать невыигрышные для нас сравнения по уровню жизни. Тем не менее сам Артамонов неизменно имеет высокую поддержку калужан на выборах. Последние, состоявшиеся в 2015 году, дали результат более 71%. Учитывая, что это был уже четвертый заход в ту же «воду», говорить о падении доверия граждан явно не приходится.

ЭФФЕКТ ПРОРЫВА

Однако отношение населения к руководству своего региона редко становится зеркалом для кадровых решений. В масштабах государства куда важней показатели, которых добиваются губернаторы, поскольку от них зависит социальная и экономическая стабильность не только их регионов, но и федерации в целом.

Памятуя об этом, политологи, успевшие за неделю высказать свое мнение, высоко оценили эффективность работы Анатолия Артамонова, напомнив, что не просто так он девятнадцать лет не терял доверия руководства страны. Он заслужил это, выведя калужский регион в число лидеров Центрального федерального округа.

Не согласиться с этим невозможно. Сегодня наша область ставится в пример, как за короткий отрезок времени совершившая скачок в своем развитии. И, в первую очередь, в этом заслуга губернатора, сумевшего создать условия для стабильного развития крупного бизнеса, являющегося главным донором регионального и федерального бюджетов.

ЦИФРЫ РОСТА

Такой показатель, как валовый региональный продукт, по которому оценивают в совокупности рост или спад в экономике, в Калужской области на протяжении последних лет идет с приростом: в 2016 году он составлял около 3%, в 17-м - более 5%. Рост промышленного производства, по данным минэкономразвития, за последние пять лет составил более 30%. Об этом калужскому городскому порталу КР40.ru. рассказала заместитель министра экономического развития Калужской области Анна КОРОЛЕВА.

- Если мы говорим о рублевом соотношении, то количество произведенной продукции на одного жителя в Калужской области больше, чем во всем ЦФО. По России в целом это 8-е место. Для такого небольшого региона, как Калужская область, это очень весомый показатель.

Если сравнивать инвестиционное развитие регионов, то за пределами калужского, действительно, наблюдается большая активность. Но при этом стоит понимать, что на нашей территории уже достигнуты те планки, до которых другим еще расти.

- Если мы проведем более глубокий анализ: что дали эти инвестиции? - то увидим, что тот же валовый региональный продукт - все то добавленное, что сделано в области: зарплата, налоги, амортизационные отчисления от предприятий, обновление основных фондов, - начиная с 2012 года у нас возросло в пять раз. В других областях этот показатель меньше в два-три раза. То есть мы говорим о том, что инвестиции, сделанные в период с 2006 по 2012 годы, дали нам качественный большой скачок именно в комплексном экономическом масштабе.

Безусловно, прирастать ежегодно такими масштабными компаниями, как Volkswagen и Samsung, нереально. Этого не сможет ни один регион, - говорит Анна Королева КР40.ru. - Сегодняшние инвестпроекты немного мельче. Но это обычная экономическая закономерность. Такое волнообразное движение идет всегда. Сейчас мы прирастаем компаниями, которые имеют немного меньший масштаб. Но в то же время в разработке есть и глобальные проекты, которые предполагают большой объем вложений. Это будет уже следующая волна. Ряд соглашений уже подписан на прошедшем Питерском экономическом форуме. У нас есть целая инвестиционная стратегия, в которой пошагово прописаны все наши действия.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

И все же отношению калужан к своему губернатору строится не на тех малопонятных цифрах, которые интересуют федеральный центр. Каждому человеку своя рубашка к телу ближе, а потому их оценка делается из уровня доходов и социальных возможностей, поскольку если с этим все в порядке, иные жизненные составляющие кажутся не слишком важными.

Говоря об этом, нельзя не отметить, что Калужская область стоит на третьем месте в ЦФО по среднестатистическому уровню зарплаты - на отметке выше 33 тыс. рублей на первый квартал 2019 года. Эта цифра кажется не такой уж и внушительной на фоне средней зарплаты в Московской области (45,5 тыс. руб.) и столице (70,5 тыс. руб.). Но усредненный показатель в Центральном федеральном округе, в состав которого помимо Москвы входят еще семнадцать субъектов РФ, обозначен суммой в 48,5 тыс. рублей, а средняя зарплата по стране лишь на пять тысяч превышает калужскую.

При этом бюджет региона долгие годы не меняет свой социальный ориентир, и жители отдельных районов ощущают это по новым объектам здравоохранения, образования, спорта и культуры. Все эти новостройки стали появляться благодаря экономической устойчивости Калужской области, доверие бизнеса к которой обусловлено доверием к губернатору. А потому пророчества федеральных СМИ об отставке Анатолия АРТАМОНОВА выглядят не слишком убедительно. Во всяком случае, если бы это произошло, большинство калужан вряд ли бы поняли и одобрили такое кадровое решение.

Иван КРЕЧЕТ