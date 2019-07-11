Глаз да глаз. В Балабанове задумались об усилении мер по безопасности города

За последние пять лет микрорайоны Балабанова почувствовали на себе изменения в сфере благоустройства. Огромную помощь в этом оказала федеральная программа «Комфортная среда», благодаря которой в муниципалитете появились новые общественные пространства.

Однако отношение некоторых жителей к своему городу настолько пренебрежительное, что в Городской Думе всерьез обеспокоились сохранностью сделанного.

НА БЛАГО

Нельзя сказать, что балабановцы полностью удовлетворены тем, как выглядит их город. Однако перемены в нем настолько очевидны, что не заметить их не может даже самый скептически настроенный человек. Только за последние пять лет здесь построили сквер Молодоженов на ул. 1 Мая и Шахматный на ул. Лесной. Реанимировали тротуар до железной дороги от трассы А108 и возле двух школ города - № 1 и № 4. На двух запущенных пустырях на улице Гагарина разбили сквер Молодежный, переживающий сейчас второй этап строительства, и Городской, который в поселении планируют расширить, создав полноценную зону активного отдыха.

Это самые крупные объекты, появившиеся в Балабанове, но помимо них проделана большая работа по озеленению, ремонту детских игровых и спортивных площадок, обустройству пешеходных дорог, освещению и прочих «мелочей», делающих город комфортным и привлекательным.

Обо всем этом на внеочередном заседании Городской Думы завела разговор депутат Людмила СУХАНОВА, отметив, что задача местных органов власти не только в том, чтобы создать благоприятные условия проживания, но и сохранить их на долгие годы.

СМОТРИ В ОБА

Задуматься над этим вопросом всерьез, так, чтобы решить проблему, пришлось после нескольких вандальных происшествий, случившихся на благоустроенных территориях. В прошлом году трижды неизвестные нападали на «сердце» города - скульптуру, установленную в сквере Победы. А в этом на нескольких детских площадках, включая расположенную в сквере Родной, сломали конструкции для отдыха детворы, причем, судя по сообщениям жителей, сделано это было умышленно.

- Если мы не будем принимать меры к таким хулиганам, то они будут уверены в своей безнаказанности. Это чревато тем, что у них могут появиться последователи, и тогда город никогда не сможет выглядеть благоустроенным, потому что везде будут поломанные качели, лавочки и урны, - заметила Людмила Суханова.

Эта ситуация создает замкнутый круг, в котором администрация и Гордума ежегодно вынуждены решать вопрос: строить новый объект благоустройства или ремонтировать тот, который уже успели сломать? Нерезиновый бюджет не позволяет одновременно решить две проблемы основательно, приходится на чем-то экономить. Отсюда недовольство горожан отсутствием достойного содержания муниципалитетом своего же имущества.

КУРС НА УСИЛЕНИЕ

Озвучив проблему, Людмила Михайловна предложила усилить финансирование программы «Безопасный город», по которой в муниципалитете уже были установлены камеры наружного наблюдения.

- Я предлагаю в обязательном порядке предусматривать бюджетные средства при планировании благоустройства общественных территорий. Мы должны сразу иметь контроль над ситуацией, а не после очередного акта вандализма рассматривать этот вопрос и искать деньги, - отметила Суханова.

Отношение к городу отдельных жителей настолько вызывающе, что Людмиле Михайловне вообще не пришлось уговаривать коллег по Городской Думе поддержать ее. Вспомнив историю первых шагов программы «Безопасный город» и планы по ее развитию, депутаты согласились с тем, что в Балабанове есть все технические ресурсы, чтобы создать полноценно работающую сеть видеонаблюдения, а значит, надо ее использовать, предусмотрев финансирование.

Однако смогут ли нынешние парламентарии повлиять на устремление денежного ручья в сторону системы контроля муниципальных территорий, сказать сложно. В сентябре в Балабанове состоятся выборы в местный представительный орган, а распределять бюджетные средства начнут только в октябре.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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