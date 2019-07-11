Пустые ожидания

Жители ермолинской улицы Молодежной несколько лет просят обновить детскую площадку.



Ни для кого не секрет, что современные детские площадки в поселениях Боровского района можно пересчитать по пальцам, а их строительство или обновление старых требует серьезных финансовых вложений.

Возле дома № 1А по улице Молодежной в Ермолине до сих пор стоят металлические конструкции, оставшиеся еще с советских времен и давно выработавшие свой срок. Жители отрезанного от основной части города микрорайона давно просят городские власти обратить внимание на свой двор, но до детского городка у чиновников руки пока не дошли.

Совсем недавно программа по обновлению детских площадок обсуждалась в стенах районной администрации. Подобная проблема существует во всех муниципалитетах, но найти средства на ее решение не так-то просто, ведь у местных властей бюджет, как правило, очень ограничен, а бед, требующих вложения средств, много. Вот и получается, что обновлением детских городков чаще всего приходится заниматься по остаточному принципу или с привлечением сторонних инвесторов и меценатов.

В случае с домом № 1А по улице Молодежной ситуация усугубляется еще и тем, что двор находится на отдалении от основной части Ермолина, а потому местная ребятня не может себе сходить поиграть в центральный парк или к более благоустроенным соседям. Жители этого анклава недавно пожаловались в социальных сетях, что чиновники долгие годы кормят горожан обещаниями, но никаких изменений как не было, так и нет.

- За детскую площадку я хлопочу еще со времен руководства городом Натальей ГУСАКОВСКОЙ. С этим же вопросом подходила к Олегу ЗАПОЛЬСКОМУ и на прием к бывшему главе администрации Боровского района Илье ВЕСЕЛОВУ, который обещал нам помочь с закупкой новой площадки, не дожидаясь программы «Комфортная среда». Но воз и ныне там, - написала в социальных сетях одна из местных активисток Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Не стала спасением для улицы Молодежной и программа «Комфортная среда», в которую дом № 1А попал в этом году. Обновление дворов в рамках инициативы идет только при условии софинансирования с жителями. И если раньше участие граждан должно было составлять хотя бы 1%, то по новым правилам оно поднялось аж до 20%. Само собой, взять на себя такие обязательства согласятся далеко не все собственники квартир.

В администрации же с ситуацией тоже знакомы, но пока иных вариантов, кроме как привлечь к обновлению площадки жильцов, предложить не могут.

- Что касается обещаний, то нужно просить у тех, кто их давал, почему они так и не смогли сдержать свое слово. Мы же в свою очередь жителям не отказываем, но вкладывать деньги по федеральной программе можем лишь в тех рамках, в которых они прописаны в законе. В следующем году ожидается большая компания по установке новых детских городков, но и она, скорее всего, будет проводиться с участием жильцов. Просто так взять и выделить сюда деньги из бюджета мы не можем, ведь в городе есть и другие дворы, а в улицу Молодежную было вложено немало средств. Проложена пешеходная дорожка, проведено освещение, обновлен водопровод. Но решить все и сразу просто не получится, - отметил заместитель главы администрации Ермолина Александр ИСАЕВ.

В данной ситуации понять можно обе стороны, поскольку чиновники в первую очередь стараются решить наиболее важные вопросы вроде ресурсоснабжения одиноко стоящего дома, но и жильцы имеют право хотеть, чтобы их двор становился лучше. Возможно, администрации и местным активистам не мешало бы сесть за стол переговоров и совместными усилиями разработать план, согласно которому детскую площадку можно было бы обновить хотя бы частично, но зато и за меньшую сумму.

Семен ФРОЛОВ



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