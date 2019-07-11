Бюджетный вариант. В Митяево с несанкционированным сбросом мусора борются при помощи защитного рва

Проблема с появлением несанкционированных свалок на территории очистных сооружений военного городка Наро-Фоминск-11 рядом с деревней Митяево уже давно находится в поле зрения местных и районных властей. Как только не пытались чиновники отвадить от безлюдного места неизвестных «мусорщиков», захламляющих участок строительными и бытовыми отходами, но все усилия оказались напрасны. Не помог даже установленный на въезде шлагбаум, а потому в администрации Совьяков решили пойти на крайние меры.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

Несмотря на то что военный городок Наро-Фоминск-11 формально не относится к Боровскому району, периодически чиновникам приходится уделять внимание бедам «ничейного» населенного пункта. Чаще всего заниматься этим выпадает администрации Совьяков, на территории которой находятся очистные сооружения соседей.

По сути, канализация представляет собой просто бегущий по склону поток сточных вод, очищение которых проходит за счет удачных особенностей рельефа. Когда-то на этом участке планировалось построить полноценную КНС, но этим планам Министерства обороны не суждено было сбыться, и участок просто забросили. Единственными, кто заглядывал на эту территорию, оставались лишь солдаты, периодически проводившие окос, чтобы естественная канализация не заросла бурьяном.

Все изменилось год назад, когда на расположенный вдали от людских глаз «медвежий угол» положили глаз неустановленные лица, повадившиеся сбрасывать здесь строительные отходы. Убирать мусор местной администрации приходилось за счет своего бюджета, и ее глава Николай ГАЛЕНКОВ обратился за помощью к районным коллегам.

Варианты противодействия «мусорщикам» обсуждались самые разные, от установки видеокамер до найма сторожей, однако сошлось все к тому, что на въезде установят шлагбаум.

Николай Константинович в эту меру поверил слабо, отметив, что «палку-пугалку» при желании просто снесут, ведь сбрасывать отходы приезжают явно не на легковых автомобилях. Тем не менее на некоторое время ситуация действительно пришла в норму, но, судя по всему, останавливала водителей с машинами, заполненными отходами со стройплощадок, вовсе не защитная мера, а невозможность вести строительство в зимний период. Но как только потеплело, неизвестные спилили шлагбаум и вновь завалили участок хламом.

ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД

После этой неудачной попытки противостоять загрязнению территории чиновники решили действовать наверняка и, исходя из того, что кроме «мусорщиков» туда никто не заезжает, перекопали ведущую к очистным дорогу.

- Это, можно сказать, крайняя мера. Раз этим людям наплевать на все предупреждения и преграды, то мы должны сделать так, чтобы у них не было возможности сбрасывать здесь свой мусор. Решение перекопать въезд мы приняли еще в мае, и с тех пор новых несанкционированных свалок в этом районе больше не появлялось, - рассказал Николай Галенков.

Учитывая, что в последнюю неделю в районе почти без перерыва лили дожди, выкопанная яма заполнилась водой и сейчас больше напоминает средневековый ров для защиты от врагов.

После вступления в силу на территории Калужской области мусорной реформы местные власти не могут наводить порядок самостоятельно, а должны обращаться за помощью к экологическому оператору. Из-за этого на наведение порядка уходит куда больше времени. А между тем беспринципные граждане внаглую продолжают сбрасывать мусор в любом удобном для них месте.

Изменить ситуацию путем перекапывания всех дорог, ведущих к отдаленным уголкам муниципалитетов, конечно, невозможно. Ведь подобных «медвежьих углов» в Боровском районе предостаточно, и, получив отпор в одном поселении, можно отыскать вариант в другом. Даже кара административного наказания в виде штрафа не способна исправить ситуацию, поскольку чтобы применить законные санкции в виде незначительного денежного наказания к нарушителю, его еще надо как-то поймать за содеянное. Естественно, во всех лесополосах камер не поставишь, разве что использовать фотоловушки в самых «ходовых» местах. Но пойдут ли поселения по этому затратному пути, сказать сложно.

Степан ФЕДОРОВ

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