Помнить все

На прошлой неделе мне позвонил житель Балабанова с улицы Коммунальной, которая входит во второй избирательный округ, интересы которого я представляю в Городской Думе. Опираясь на мои предвыборные публикации 2014 года, собеседник обозначил ряд нерешенных вопросов и хотел получить ответ, почему так вышло? Помню ли то, что обещала пять лет назад, идя на выборы?

Учитывая, что я являюсь главным редактором «Недели Боровского района» и при этом пишущим журналистом, на страницах нашей газеты на протяжении моей депутатской деятельности регулярно появлялись статьи о работе депкорпуса, соответственно, и моем участии в жизни города тоже. Однако перечисленный перечень вопросов меня совсем не удивил, поскольку, во-первых, далеко не всегда при освещении работы над городскими проблемами фигурировала моя фамилия (будучи автором статей, не считала это корректным), а во-вторых, знаю, что не все жители города еженедельно читают местные СМИ.

В нашем разговоре я ответила на заданные вопросы. Например, о строительстве наземного перехода через железную дорогу, который вместе с администрацией мы с коллегами пробиваем все пять лет. И подвижки в этом направлении есть - РЖД обещает в ближайшее время приступить к реализации проекта, разработанного вместе с муниципалитетом. Мы же, со своей стороны, уже обустроили тротуар от трассы А-108 до ж/д, а также разработали проект реконструкции привокзальной площади и территории, прилегающей к железнодорожным путям, который начнет воплощаться в следующем году.

Вопрос по хаотичной парковке тоже принимаю, поскольку неоднократно лично фиксировала нарушения и оправляла данные в Боровское ОМВД. К сожалению, без помощи ГИБДД эту проблему решить сложно, а оперативно взаимодействовать в этом направлении у полицейских не получается в силу постоянного дефицита кадров. Тем не менее своими силами мы влияем на ситуацию, заставляя собственников торговых сетей расширять парковочные пространства, а сделать это своими силами в районе привокзальной площади, где запланированы стоянки для машин, планируем сразу, как РЖД, наконец, согласует вопрос передачи своей территории в аренду городу.

Вопрос по улице Энергетиков, где убогая хоккейная площадка соседствует с мусоркой, частично будет закрыт уже этим летом - спортобъект отремонтируют, а позже реконструируют место для сбора мусора. В дальнейшем этот процесс охватит город полностью.

Ответить на все вопросы о том, в какой стадии находится решение проблем, над которыми я обещала работать, стараюсь на встречах, которые проходят в микрорайонах. Жалко, что приходит на них очень мало жителей. Но при этом я, честное слово, не забыла о своих обещаниях лоббировать интересы своего избирательного округа и все пять лет старалась быть полезной его жителям. Как это получилось, конечно, решать вам.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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