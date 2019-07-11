Царица наук. В школах района «натаскают» выпускников на сдачу математики

Период сдачи Единого государственного экзамена подошел к концу, а значит, для чиновников и педагогов наступила пора подводить итоги прошедшей аттестации. В целом можно сказать, что выпускники достаточно успешно справились с прохождением испытаний.

Больше всего сложностей у ребят вызвала математика, а потому в следующем году педагоги намерены уделить предмету повышенное внимание.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР

Сдача экзамена - самый важный момент в жизни выпускника. Однако за каждым успехом или неудачей кроется результат работы множества людей, ответственных за сферу образования. Помимо проверки знаний учеников, ЕГЭ также является своеобразным показателем уровня педагогического состава и ответственных за эту сферу чиновников.

В этом году в Боровском районе ЕГЭ сдавали 266 выпускников, большинство из которых отдало предпочтение таким предметам, как обществознание, химия и биология. Меньше всего заинтересовала 11-классников информатика и литература. Как всегда, обязательными дисциплинами остались русский язык и математика. Что примечательно, экзамен по «царице всех наук» бывает двух уровней - профильный и базовый. Для получения аттестата достаточно продемонстрировать общие знания, а вот для поступления в ВУЗ необходимо серьезно углубиться в формулы и расчеты. В этом году в Боровском районе большинство выпускников выразило желание сдавать более сложную версию тестирования, что произошло впервые. К сожалению, справиться с задачами удалось не всем, и трое школьников будут сдавать предмет повторно уже в сентябре. Само собой, эти результаты стали поводом для внесения некоторых корректив в планы подготовки школьников на следующий год даже в тех школах, где выпускники показали более чем достойные результаты.

- В этом году ЕГЭ у нас сдавало 53 ребенка, и, надо сказать, что итоги очень хорошие. Три человека получат медали «За особые успехи в обучении», но мы понимаем, что еще есть ряд вопросов, над которым нужно поработать. Один выпускник не смог одолеть профильную математику и будет пересдавать уже в дополнительные сроки. С этим предметом всегда возникают основные сложности, поэтому у нас для старших классов введен дополнительный урок в неделю именно по математике, а на следующий год будем организовывать еще и элективные курсы. Раньше можно было сдавать сразу два экзамена по математике и потом смотреть, какой из них понадобится при поступлении, а в этом году ввели ограничение, и взять можно было только один. Естественно, некоторые ребята растерялись и еще не до конца определились с выбором ВУЗа, а потому замахнулись на более сложный уровень, который оказался им не по зубам, и из этого тоже надо сделать соответствующие выводы, - рассказала заместитель директора школы № 1 в Балабанове Татьяна ЕРОХИНА.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

В целом же средний уровень баллов по основным дисциплинам перевалил за 60, что является достаточно хорошим показателем, однако на весь район не нашлось ни одного «стопроцентника», а лучшим стал результат в 98 баллов по русскому языку.

Главной проблемой же специалисты посчитали низкую посещаемость некоторых учеников. Однако, как отмечают некоторые директора образовательных учреждений, далеко не всегда это является признаком потери интереса к учебе.

- В целом ребята справились хорошо, и мы остались довольны их показателями. В нашей школе на пересдачу попала лишь одна девочка, переоценившая свои знания по математике. Несмотря на наши предостережения, решила попробовать свои силы и сдала только со второго раза. Что же касается падения посещаемости, то среди выпускников это действительно иногда случается в самой последней четверти, но не потому, что ребята прогуливают или ленятся. Просто каждый начинает готовиться непосредственно к экзаменам и сосредотачивается на своих профильных предметах, уделяя все свое время именно им. В следующем году мы постараемся организовать как можно больше подготовительных занятий, чтобы ученики при желании могли подтягивать свои знания прямо в школе, - рассказал директор балабановской школы № 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

Возможно, юных боровчан действительно смутили изменения в регламенте, но на всякий случай в школах планируют уделить дополнительное внимание точным наукам. Что же касается гуманитариев, которых, судя по предпочтительным предметам, по-прежнему большинство, то им нужно лишь грамотно рассчитывать свои силы и не выбирать более сложную версию экзамена без веской на то причины.

Степан ФЕДОРОВ

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