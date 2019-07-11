11.07.2019

На высоком уровне



Балабановские бойцы померились силами со спортсменами со всей России.

На минувших выходных в Наро-Фоминске прошел Кубок России по грэпплингу. Этот вид борьбы в последнее время становится все более популярным и активно развивается по всей стране.

 В Боровском районе тоже нашлись спортсмены, выступающие в этой дисциплине. Под руководством балабановского тренера по смешанным единоборствам Артема АЛЕКСЕНКО спортсмены приняли участие в этих престижных соревнованиях и показали себя достойными оппонентами лучшим бойцам со всей страны.

Грэпплинг - относительно молодой вид боевого искусства, который, как это часто бывает со смешанными единоборствами, впитал в себя самые лучшие техники от джиу-джитсу, боевого самбо, вольной борьбы и дзюдо. Сегодня эта дисциплина активно развивается по всей стране, и тому есть немало причин. Из-за отсутствия ударных элементов грэпплинг является  не столь жестким и травмоопасным видом спорта, как тот же ММА, но при этом требует от спортсмена не только физической силы и сноровки, но и работы головой.  Мало просто знать приемы, нужно понимать, в какой ситуации их применять, читать своего оппонента и планировать действия на несколько ходов вперед.  Помимо этого этот вид спорта сохраняет в себе всю зрелищность и накал страстей, присущий смешанным единоборствам.

Убедиться в этом могли зрители и участники недавно завершившегося в Наро-Фоминске Кубка России по этому виду боевого искусства. Соревнования проходят начиная с 2011-го года и с каждым годом привлекают все больше зрителей и спортсменов. В этом году организаторы внесли в регламент турнира важные изменения, допустив до схваток спортсменов, имеющих звания мастеров и заслуженных мастеров спорта, и среди приехавших помериться силами трех сотен бойцов можно было встретить как тех, для кого это первые состязания столь высокого уровня, так и мировых чемпионов.

Калужская область была представлена двумя спортсменами, тренирующимися в Балабанове под руководством тренера Артема АЛЕКСЕНКО - Исламом ХАЛИТОВЫМ, выступающим в весе 77 килограмм, и Рамазаном ШЕЙХМАГОМЕДОВЫМ в весе 62 килограмма.

Жаркие схватки и поединки проходили в стенах местного Дворца спорта два дня и были наполнены как зрелищными поединками, так и драматическими моментами. К сожалению, нашим бойцам в этот раз не удалось подняться на пьедестал, но их успехами все равно можно и нужно гордиться.

- Соревнования очень зрелищные, и спортсмены подобрались самого высокого класса. Наши ребята в этот раз на пьедестал не попали - оба вылетели в четвертьфинале, уступив соперникам лишь после итогового подсчета баллов по окончанию поединка. Это очень хороший результат, ведь мы еще раз доказали, что можем составить конкуренцию даже на самых серьезных турнирах. В этот раз не сложилось, но сам по себе опыт состязаний такого уровня  обязательно пойдет на пользу и сыграет свою роль в будущем, -  отметил Алексенко.

К слову, как рассказал Артем Дмитриевич, у Рамазана Шейхмагомедова возможность взять реванш состоится буквально на днях. Под руководством своего наставника спортсмен выйдет на ринг Открытого Чемпионата Мира в Москве, который стартует 13 июля.

Степан ФЕДОРОВ

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