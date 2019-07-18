За безобразную работу «КРЭО» накажут администрацию СП «Ворсино»?

То, что ГП «КРЭО» не справляется с возложенными на него обязанностями по вывозу мусора, смело можно написать большими жирными буквами на каждой площадке ТБО Боровского район. Однако признавать этот факт региональное министерство строительства и ЖКХ не спешит. Напротив, на критические замечания боровчан поступают официальные комментарии, в которых виновными оказываются те, кто теперь имеет весьма слабое отношение к мусорной теме.

КТО «КРАЙНИЙ»?

В группе «Новости Боровского района» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост о ситуации, сложившейся в деревне Киселево, входящей в состав СП «Ворсино». Два контейнера, установленные здесь под ТКО, сотрудники мусорного оператора периодически опустошают, а вот негабаритный мусор оставляют рядом. Несмотря на то что ранее министерство ЖКХ уверяло: «КРЭО» обязано вывозить все, кроме очевидно строительного мусора, такие отходы попросту отбрасываются в сторону. В результате за пределами огороженной площадки, соседствующей с земельным участком, находящимся в частной собственности, образовалась внушительная гора мусора, которую теперь профильное ведомство пытается выдать за несанкционированную свалку.

Комментируя наш пост, представитель министерства заявил, что в данном случае речь идет о строительном мусоре, который «КРЭО» вывозить не обязан. Более того, определен и ответственный за устранение этого бедлама:

- Незаконные свалки мусора должны быть ликвидированы за счет средств собственника земли, на которой данная свалка образована. Если в течение месяца это не произойдет, региональный оператор вывезет отходы за свой счет, а потом через суд взыщет затраченные средства с собственника земельного участка.

Такой поворот событий порядком удивил не только редакцию, но и наших читателей. К примеру, Игорь РЫЛОВ, отметивший, что подобная ситуация складывается и в деревне Старомихайловское, сообщил:

- Некоторые вещи водитель выкидывает из контейнера, потом этот мусор валяется вокруг, и никто его не убирает!

А Оксана КАЩУК, возвращаясь к теме киселевской свалки, возразила:

- Хлам рядом с мусорной площадкой образовался из-за халатного отношения ГП «КРЭО» к вывозу отходов. Там не только крупногабарит находится, почему его проигнорировали? Пусть чистят как положено.

БЮДЖЕТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как именно положено, по мнению министерства ЖКХ, мы вам, конечно, расскажем, поскольку версия принципа распределения ответственности с высоты калужских кресел откровенно обескураживает. Жители наблюдают среди «негабарита» не только древесные отходы, которые, по прежним заверениям того же министерства, «КРЭО» обязан убирать, но и предварительно разломанную мебель, пластиковые ведра и даже подушки. Но им отвечают, что это несанкционированная свалка, она не относится к ТКО, и теперь группа контроля будет оформлять претензию (к кому бы вы думали?) к местной администрации! К той самой, у которой с января полномочия по вывозу мусора отобрали, а финансовую ответственность за такое «несанкционирование» оставили.

В общем, вырисовывается весьма подозрительная ситуация: а не специально ли госпредприятие способствует образованию таких свалок, чтобы потом «раскручивать» местные администрации на оплату их ликвидации из местного бюджета?

В таком положении чиновникам можно посоветовать потратиться на камеры или фотоловушки. Но что-то подсказывает, что при нынешнем лобби фото- и видеодоказательства недобросовестного отношения «КРЭО» к своим обязанностям не станут прямым доказательством их вины.

Иван КРЕЧЕТ

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