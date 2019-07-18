Алексей Максименко поможет Боровскому району на уровне Федерации

Любое дело начинается с идеи, которая возникает у человека, желающего если не перевернуть мир, то сделать существующий значительно лучше. Понимание, каким путем следует идти, чтобы добиться желаемого результата, не боясь сталкиваться с трудностями, неминуемо приведет к успеху.

В этом плане сельскому поселению Кривское повезло. Глава местной администрации Алексей МАКСМЕНКО - один из тех лидеров нового формата, которые постоянно генерируют свежие идеи и, не боясь, берутся за их реализацию. Именно с его приходом в этом дотационном муниципалитете начали воплощаться проекты, которые по карману не каждому поселению с плюсовым бюджетом, что неоднократно вызывало нескрываемое удивление коллег из соседних регионов.

Сейчас молодой чиновник включился в работу на уровне Федерального Собрания РФ, войдя в Экспертный совет местного и общественного самоуправления и местных сообществ. О том, какие перспективы эта работа может принести региону в общем и Кривскому, в частности, Алексей МАКСИМЕНКО рассказал «Неделе Боровского района».

ВЗГЛЯД С ЗЕМЛИ

- Алексей Витальевич, у вас весьма «живые» аккаунты в социальных сетях, поэтому несложно проследить вашу деятельность: встречи, участие в конкурсах инициатив, обучение на курсах - постоянное движение. Теперь вот работа в совете при Федеральном Собрании. Для чего все это: не можете усидеть на месте?

- Пока молодой и неугомонный, я чувствую силу и пытаюсь применить ее в нужном русле. Когда в твоей голове есть идеи и ты понимаешь, что они могут принести пользу людям, хочется донести их до тех, кто поможет их реализовать.

Что касается моего участия в совете, то это один из случаев, когда судьба посылает тебе возможность, а результат зависит от того, воспользуешься ты ею или нет. В мае я с коллегами ездил в Москву на встречу с депутатами Государственной Думы. Там и поступило предложение войти в Экспертный совет местного и общественного самоуправления и местных сообществ, созданный комитетом Государственной Думы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. Я получил его, потому что являюсь главой администрации сельского поселения, так сказать, с земли, и мое мнение и опыт, применяемый во время работы в Кривском, могут быть интересны и полезны при рассмотрении вопросов, связанных с разработкой законопроектов и программ для сельских населенных пунктов в частности.

Конечно же, я с удовольствием принял это приглашение, хотя и понимал, что это работа займет мое свободное время и не будет оплачиваться. Но, учитывая возможность что-то изменить и осознание того, что я могу быть полезен и здесь, не заставили меня сомневаться с ответом.

ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ

- Работа, пусть и бесплатная, на столь высоком уровне - это возможность проявить себя, потрудиться на репутацию и перспективу. Тем не менее приходить в совет «с голыми руками» было бы опрометчиво. Поэтому догадываюсь, что вам нашлось, что предложить. И скорее всего, это не первый год раскручиваемый вами проект благоустройства муниципальных территорий, выражаясь прямо, за чужой счет. Хотя эта идея имеет иное и непонятное широкому кругу людей название.

- Да, один из моих проектов - социальный краудфандинг, когда администрация разрабатывает проект благоустройства конкретной территории, выставляет его в открытом доступе на специально созданной электронной площадке, а люди, заинтересовавшиеся им, приходят со своими финансами, чтобы реализовать идею. Этот путь очень эффективен и во многих странах достаточно хорош развит. Для нас он новый, но перспективный. Именно с краудфандингом я принимал участие в конкурсе инициатив, проводимом недавно в Калужской области. На него обратили внимание, и, надеюсь, скоро он начнет реализовываться не только в Кривском.

Теперь хочу благодаря именно этому Экспертному совету протолкнуть краудфандинг на другой уровень, всероссийский. Я считаю, что будущее у него есть, и мы уже это доказали на практике на местном уровне. А если это получилось у нашего дотационного поселения, то и другим будет по силам.

Позволю себе небольшую ремарку по поводу нашего «безденежья»: это мы для Калужской области дотационные, и своих денег на решение задач по благоустройству нет. Но нас очень хорошо поддерживают финансами район и область. А ведь в других регионах есть поселения, которым попросту неоткуда ждать такой помощи. Это неоднократно говорили мои коллеги, приезжающие из соседних областей для обмена опытом. Они здраво оценивают ситуацию, понимают, что Калужская область на хорошем счету на федеральном уровне, потому что имеет хороший доход и выстраивает грамотную финансовую политику на своей территории. Поэтому, когда наши гости слышат о том, что Кривское - дотационное поселение, говорят: «нам бы ваши проблемы!».

В ПОМОЩЬ

- В чем суть существования Экспертного совета? Ведь есть депутаты, которые должны выстраивать свою работу, опираясь на мнения и интересы своих регионов. Не подменяете ли вы друг друга?

- К депутатам может прийти любой желающий, и у каждого будет свое субъективное мнение. А Экспертный совет - орган коллегиальный, который рассматривает вопрос с разных углов. Депутат видит все точки зрения, и здесь его уже ввести в заблуждение сложнее. И нам свою линию просто так не прогнуть, а нужно уже сопоставлять и другие позиции, учитывать их и работать с ними. Наш совет в помощь не только депутатам Госдумы, но и администрации президента. Для них это тоже очень интересно и важно, поскольку видны точки зрения всех участников процесса. Так проще сформировать, к примеру, закон, который будет удовлетворять интересы всех сторон. Вышестоящая власть слышит нас, и это плюс в развитии государства.

ПОЛЕ УХОДА

- Участие в совете такого уровня - шаг по карьерной лестнице. Можно ли предположить, что в будущем сельское поселение Кривское лишится своего главы администрации?

- Рано или поздно это, конечно, произойдет. Вообще, когда только стал главой администрации, хотелось уволиться, думал, что не справлюсь. Но потом стал разбираться, приобретать опыт. Стало по-настоящему интересно, потому что каждый год реализуется много проектов. Видя, как преображается сельское поселение, которое не чуждо мне, я получаю удовольствие.

Карьера не стоит на месте, но хочется к тому моменту, когда буду уходить, оставить поселение в лучшем виде. Надеюсь, преемник сделает еще лучше, потому что на благоустройство выделяются очень большие деньги. Нужно просто не лениться и делать вовремя проекты и реализовывать их. Понятно, что есть проблемы, решение которых менее заметно широкому кругу жителей, и их, несомненно, надо устранять. Тем не менее для благоприятных условий проживания людей необходимы знаковые проекты, благодаря реализации которых будет видно развитие поселения.

ЗА ТОГО ПАРНЯ

- Пока продолжаете работать в должности главы администрации и одновременно входите в Экспертный совет, какую пользу можете принести для своего муниципалитета и всего Боровского района?

- Большая ставка сейчас делается на благоустройство территорий. Поэтому планирую внести свои предложения в этом направлении, чтобы разрабатываемые правовые акты и программы были ориентированы даже на небогатые сельские поселения.

Считаю, что присутствие в Совете представителей таких небольших муниципалитетов, как Кривское, даст хорошие результаты, сможет откорректировать, к примеру, программу «Комфортная среда». Ведь не секрет, что при реализации данных программ упор делают на крупные поселения. Про нас, конечно, тоже не забывают, но мы где-то в сторонке. Теперь же есть возможность быть услышанными, а те задумки, которые уже имеются, можно будет реализовать по всему Боровскому району, а в дальнейшем и по Калужской области.

- Есть надежда у ваших коллег из сельских поселений Совьяки и Асеньевское, что вы замолвите словечко на федеральном уровне, чтобы даже их немногочисленные населенные пункты могли принимать участие в «Комфортной среде»?

- Уже немножко замолвил. Ведь зачастую разработчики таких программ при их подготовке редко выходят за третье транспортное кольцо или за МКАД, верстая свой проект с примеркой на Московскую область. А мы как раз даем понять, что есть другие поселения и далеко ходить за примером не надо. 120 километров - и Асеньевское, где тоже живут люди, и они тоже хотят комфорта. Благодаря такому совету мы даем понять, что мы есть, никуда не делись и тоже хотим быть благоустроенными населенными пунктами нашей страны!

Иван КРЕЧЕТ

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