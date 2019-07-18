Своими силами. В Боровском районе предложили создать «Экологический отряд»

В этом году в поселениях района активно вышли на борьбу с заростами травы и особенно с колониями борщевика. Однако, как уже не раз говорилось ранее, победить зловредное растение можно лишь, если все стороны и организации будут действовать сообща.

Недавно взор районных властей упал на обочины дорог, где опасное растение стало чувствовать себя чересчур уж вольготно. Помимо переговоров с ДРСУ, было решено проработать возможность создания специальной бригады, которая будет заниматься облагораживанием трасс и проездов.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Бывший когда-то культивируемым растением, а ныне ненавистный для всех дачников и садоводов сорняк борщевик Сосновского обладает способностью выживать практически в любой среде. Во многом это происходит благодаря тому, что его семена способны «выжидать» наиболее подходящего для роста времени. Таким образом, попав в землю, сорняк может появиться не спустя пару месяцев, а только через полгода, а то и пару лет!

Чтобы вывести столь живучего вредителя, к борьбе с ним нужно подходить комплексно, не давая ему размножаться и захватывать новые площади. И если в поселениях в этом году активно проводят обработку своих земель и регулярно проводят окосы, то частные лица и сторонние организации далеко не всегда поддерживают усилия чиновников.

Так, недавно районные власти обратились к руководству ДРСУ № 5 с просьбой уделить внимание разросшемуся вдоль дороги сорняку. Директор предприятия Федор СЕЧИН пообещал оказать содействие в борьбе с вредной культурой, но отметил, что в этом вопросе дорожники сильно ограничены.

- Что касается полосы отвода, то там мы траву, и в том числе борщевик, скашиваем регулярно. Раз такая проблема возникла, мы тоже готовы поучаствовать в ее решении и на основных, самых загруженных наших дорогах помимо обязательной займемся еще и окосом «резервной» полосы. А вот обработать пестицидами точно не получится, поскольку на эти действия у нас просто не заложено средств. Можно обратиться в региональное министерство, чтобы они рассмотрели такую возможность в будущем, но точно не в этом году, - отметил Федор Николаевич.

Насколько эффективны окажутся эти меры, покажет время, но чиновники решили, что сидеть сложа руки и ждать они не готовы, а потому предпочли ударить по борщевику новыми инициативами.

СПОРНОЕ «НОУ-ХАУ»

Первая касается все тех же обочин районных дорог. Помимо вредоносного растения здесь хватает мусора, заростов обычной травы и упавших деревьев, и, как отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, пришло время навести здесь порядок.

- Мы говорим об активно развивающемся туризме, но посмотрите, что творится рядом с некоторыми проезжими частями. Нужно рассмотреть возможность создания муниципального предприятия, в обязанности которого входило бы приведение этих участков в порядок - уборка территории, окос, вырубка аварийных деревьев и побелка здоровых. Нужно найти средства, закупить им хотя бы одну единицу техники, дробилку, бензопилы и опрыскиватели, в общем, все, что будет необходимо, и пусть хотя бы по 20-30 метров в день, но они будут наводить порядок, - отметил Николай Александрович.

Вопрос этот должен будет проработан в ближайшее время, а деньги на его осуществление могут взять из экологического фонда. Другое дело - насколько целесообразна столь серьезная мера, как создание нового МУПа?

Как показывает практика, в поселениях все больше стараются уйти от муниципальных предприятий в пользу частных контрактов, ведь содержать такие организации - достаточно дорогое удовольствие. Помимо закупки всего оборудования нужно платить зарплату сотрудникам, да еще и контролировать их деятельность, отряжая на это работников самой администрации. Стоит ли это тех самых «двадцати метров чистоты» в день - большой вопрос. Возможно, было бы куда эффективнее вписать эти обязанности в функции так называемого экологического совета, созданием которого сейчас активно занимаются в районе. Было бы неплохо, если помимо тыканья пальцем в обнаруженную проблему, его члены также могли принимать меры по ее ликвидации.

Еще одна инициатива выглядит куда более эффективной, и нацелена она на всех боровчан. Идея проста - создать нечто вроде «карты свалок» Общероссийского Народного Фронта, где житель сможет отмечать заросшие борщевиком поля. Подобное обращение могло бы стать поводом для проведения проверки специалистами земельного контроля. Вместе с готовящимся к выходу законом об ужесточении наказания за запущение своих участков это могло бы сильно помочь в привлечении нерадивых землевладельцев к ответу и серьезно ударить по площадям борщевика в районе.

Степан ФЕДОРОВ

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