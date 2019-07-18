На результат. В Боровском районе больше нет детско-юношеской спортивной школы

В новом учебном году боровскую Детско-юношескую спортивную школу «Звезда», в состав которой входит новый ФОК, ожидают большие перемены, связанные с тем, что данное спортучреждение лишилось своего «детского» статуса.

Что принесет физкультурно-оздоровительному комплексу жизнь по-взрослому и как это повлияет на качество обучения юных боровских спортсменов - основные вопросы, на которые «Неделя» попросила ответить заместителя директора теперь уже просто спортшколы «Звезда» Дмитрия ЧЕРНОВА.

СМЕНА ПРИОРИТЕТА

Новость о том, что ДЮСШ «Звезда» уже никакая не детско-юношеская, а просто спортивная школа, появилась на днях и еще не успела дойти до широкого круга общественности, чтобы получить шлейф из критических мнений, построенных на основе предположений. Опережая эти события, «Неделя» обратилась к руководству «Звезды» за разъяснениями.

Как рассказал замдиректора Дмитрий ЧЕРНОВ, боровская ДЮСШ не единственная, кто в этом году выйдет из детского и юношеского возраста. Федеральное Министерство спорта приняло решение упразднить этот статус у всех подобных школ на территории РФ.

- Основная идея этой реорганизации - усиление качества спортивной подготовки воспитанников. До этого мы находились под отделом образования, и отношение к нам было соответствующее, как к допобразованию, к возможности просто занять детей в свободное от основного учебного процесса время. Теперь же перед нами стоят исключительно спортивные цели, а в них главный показатель - результат, - говорит Дмитрий ЧЕРНОВ.

БОЛЬШОЙ СПОРТ

Для воспитанников «Звезды», которая уже с сентября начнет гореть по-новому, грядущие перемены открывают хорошие возможности. Ведь если от спортивных функционеров ждут отличных показателей работы, то их надо чем-то доказывать. В данном случае такая возможность состоит в призовых местах, завоеванных юными спортсменами.

- Эти изменения, считаю, открывают для наших мальчишек и девчонок новые двери. Тренировочный процесс должен идти так, чтобы у спортсменов быстро появлялись профессиональные навыки. А оттачивать и корректировать их помогут спортивные сборы и соревнования, количество которых возрастет. Для тех, кто желает заниматься спортом профессионально, зарабатывать спортивные разряды, это отличная возможность, - делится Чернов.

ЦЕНА «КУБИКОВ»

Снятие «детского» ограничения позволит организовывать в ФОКе секции и для взрослых жителей Боровского района. Конечно, в отличие от боровчан до 18 лет включительно, тренировочный процесс «для тех, кому за» будет проходить на платной основе.

- Если будет инициатива от наших посетителей, то тренер может взять на себя и работу со старшей группой, поскольку, как понимаете, возрастного смешивания на тренировках быть не должно. Сейчас мы разрабатываем тарифную сетку на посещения физкультурно-оздоровительного комплекса для взрослых жителей Боровского района. Уже скоро эти цифры будут представлены на рассмотрение депутатам, и, думаю, к сентябрю мы сможем озвучить стоимость таких посещений, - делится Дмитрий ЧЕРНОВ.

Отметим, что со дня открытия самым посещаемым местом ФОК был тренажерный зал, поскольку пользоваться его услугами до закрытия на летний перерыв все боровчане могли абсолютно бесплатно. Теперь же за желание накачать «кубики» пресса, тоже придется платить.

В принципе, ничего удивительного в этом нет, поскольку даже в стенах старого балабановского спорткомплекса взрослые горожане платят по тарифу, установленному местной Думой. Обходится месячное посещение спортучреждения менее тысячи рублей в месяц, что по сравнению с раскрученными обнинскими центрами, до которых еще надо добраться, совсем недорого. Следуя из того, что и теперь уже просто спортивная школа «Звезда» является муниципальным учреждением, расценки на посещение ФОК не ударят по карману тех, для кого здоровый и спортивный образ жизни в приоритете.

Иван КРЕЧЕТ

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