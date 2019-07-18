В балабановской поликлинике готовятся встречать новый МРТ

Балабановская поликлиника является самым «молодым» медицинским учреждением в районе, а потому ее посетителей очень заинтересовали идущие в здании ремонтные работы. Местные острословы сразу же начали публиковать в интернете сообщения, дескать, построить не успели и сразу начали ломать.

На самом деле, помещение больницы готовится встречать дорогостоящую обновку из Москвы - современный магнитно-резонансный томограф, для установки которого требуется создать особые условия.

В последнее время, когда речь идет о развитии медицины в районе, на первое место все чаще выходит установка и открытие ФАПов на территории сельских поселений. Тем не менее в городах прогресс тоже не стоит на месте, открывая новые возможности для боровчан.

Одной из таких стала покупка нового прибора для проведения МРТ. Магнитно-резонансный томограф - аппарат, без которого сложно представить современную медицину, обошелся балабановской поликлинике более чем в кругленькую сумму в 72 миллиона рублей. Оборудование уже закуплено и в настоящий момент ждет, когда его заберут из столицы, однако прежде чем оно сможет принять первых пациентов, необходимо подготовить под него специальное помещение.

Именно этим сейчас и занимаются рабочие в стенах балабановской поликлиники. Шум ремонтных работ и периодически появляющиеся в коридорах учреждения мужчины в спецовках сразу же привлекли к себе внимание горожан, часть из которых отнеслась к этому явлению с предвзятым негативом. В интернете сразу же стали появляться сообщения, мол, поликлиника новая, а построить толком не смогли, раз уже ремонтом приходится заниматься. Успокоить пациентов взялся лично главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, рассказавший об истинных причинах происходящего.

- Для современного оборудования существуют требования к помещению, в котором оно будет установлено. Изначально в больнице не было комнаты, в которой можно было бы эксплуатировать МРТ таким образом, чтобы это было и комфортно для пациента, и при этом никак не сказывалось на достоверности. Ремонтные работы продлятся недолго, думаю, что в ближайшие пару недель все будет закончено, - рассказал Владимир Александрович.

Что касается самой установки, то, по словам Логутенка, ее доставка тоже не заставит себя ждать и займет никак не больше двух месяцев.

Так что не исключено, что уже этой осенью первые пациенты смогут испытать на себе новый метод диагностики, а отвечающий за него специалист уже найден и готов приступить к работе.

Прием, к слову, как и во всех подобных случаях, будет вестись по нормативу и будет совершенно бесплатным для местных жителей.

Семен ФРОЛОВ

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