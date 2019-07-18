Ворсинский сценарий

Установка счетчиков в Балабанове и Ермолине может закончиться «блэкаутом»?



С прошлого года районные электросети активно занимаются установкой в поселениях онлайн-счетчиков, которые должны предотвратить кражу ресурса и давать более точные результаты касательно потребления энергии. Выгода для электриков, как говорится, налицо, а вот простые боровчане к этой инициативе относятся с большим недоверием. И на то есть причины.

Примером тому может служить Ворсино, где из-за постоянных «работ на оборудовании» жители за один месяц исчерпали лимит годовых отключений.

О том, что начиная с сентября работы по установке новейших счетчиков придут в Балабаново и Ермолино, представитель РЭС объявил на планерке в районной администрации. Все бы ничего, но в очередной раз выбранные электриками временные рамки заставляют задуматься над тем, насколько ресурсоснабжающее предприятие ценит своих потребителей. Почему бы не проводить эту работу в течение лета, когда из-за отключений света не перестают работать системы отопления в частном секторе, остается большой загадкой.

И хотя представители электросетей честно и прямо заявляют о том, что отключений избежать не удастся, встает вопрос: как часто энергетики планируют прибегать к этим вынужденным мерам?

Печальным примером может служить ситуация в Ворсине, где после начала работ по установке счетчиков люди чуть ли каждую неделю оставались без света. Конечно, порой причинами становились аварии или работы на подстанции, но совпадение само по себе достаточно занятное. Уже в конце января поселение выбрало всю допустимую правилами годовую норму по отключениям электроэнергии, но в РЭС этого будто бы не заметили. Проблемы с подачей ресурса, пусть и в меньших масштабах, в селе остаются и по сей день.

- Если сравнивать с началом года, то ситуация стала получше. По крайней мере, в Ворсине не так часто отключают, а что касается остальных деревень, то там все по-старому. Честно сказать, уже даже не представляю, что еще можно сказать электрикам на этот счет. Складывается впечатление, что все это просто бестолку, - отметил глава администрации Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.

Ранее Георгий Иванович неоднократно объявлял о бедах поселения, в том числе и на районных планерках, и каждый раз получал ответ, что замечания учтут, но слова так и остались словами.

Теперь очередь дошла и до городских поселений, где в быту электричеству отводится еще большая роль. Если и здесь энергетики планируют действовать по «ворсинскому» сценарию, то это грозит стать серьезной проблемой, решить которую за столом переговоров с чиновниками вряд ли выйдет, ведь ответ придется держать в первую очередь перед недовольными горожанами.

Семен ФРОЛОВ

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