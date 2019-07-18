Праздник двора в «Белорусском квартале» превратился в музей под открытым небом

В Балабанове давно стало доброй традицией устраивать на летних каникулах праздники под названием «Выходи во двор играть». Проходят они в разных районах, но всегда несут в себе заряд бодрости и хорошего настроения не только для самых маленьких горожан, но и для их родителей.

Недавно такое мероприятие прошло в «Белорусском квартале», но его программа сильно отличалась от всех предыдущих, ведь помимо конкурсов и спортивных состязаний здесь работала самая настоящая выставка под открытым небом.

Одна из самых главных задач в период школьных каникул - это обеспечить ребятне разнообразный досуг. В Балабанове для этого в течение всего лета организовывают по всему городу небольшие праздники. За их проведение отвечают сотрудники местного Дома Культуры, и обычно программа изобилует разнообразными конкурсами, занимательными задачами и спортивными состязаниями.

Принять участие во всем этом и провести время с семьей на свежем воздухе могли 16 июля жители «Белорусского квартала», однако помимо обещанных развлечений гостей ждал еще один сюрприз. Впервые в истории «Выходи во двор играть» здесь было организована выставка фотографий картин боровских художников.

Ее организатором выступил директор Боровского музейно-выставочного центра Ильхам НИГМАТУЛИН, отметивший, что в современном мире для сохранения у людей тяги к прекрасному порой необходимо, чтобы оно само шло ему навстречу.

- Мы живем в очень непростое время, когда каждый день бывает расписан до минуты. Человеку может и хочется сходить в музей, посмотреть картины и фотографии, но выкроить на это час-другой просто не получается. Принимая участие в подобных мероприятиях, мы хотим сделать искусство более доступным для каждого, чтобы и дети, и их родители могли не только весело провести время, но и ознакомиться с работами местных художников и, быть может, заново открыть для себя красоту родного края. Было приятно видеть, что пришло столько много людей, которые с неподдельным интересом ознакомились с нашей экспозицией, и мы планируем продолжать эту работу в дальнейшем, - отметил Нигматулин.

Гостей в день праздника во двор и правда пришло немало. Помимо того что основная часть населения «Белорусского квартала» - это активные молодые люди, которые с удовольствием принимают участие в подобных инициативах, так еще и с соседних районов приходили целые семьи. Не испортила гулянья и капризная погода, из-за которой до последнего было не ясно, выставят фотографии под открытым небом или задумку придется отложить.

В целом идея с «музеем под открытым небом» была принята балабановцами с большим энтузиазмом, и, как рассказал Нигматулин, в дальнейшем выставочный центр постарается принимать участие в каждом подобном празднике, если в это время в стенах самого учреждения не будет намечено открытие очередной выставки или другое важное мероприятие.

Семен ФРОЛОВ

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