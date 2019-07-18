Чей запах отравляет жизнь балабановцам?

Жители Балабанова неоднократно жаловались на резкий запах, который распространяется по городу, пробирается в квартиры и становится причиной плохого самочувствия. Найти его источник до сих пор не удалось, но многие горожане грешат на самое большое предприятие в черте города - «СОЮЗ-центр» (бывший «Плитспичпром»).

Сама же деревообрабатывающая компания все эти обвинения отрицает, и чтобы убедить людей в своей невиновности, даже организовала специальную встречу, участие в которой принимали сотрудники расположенной на территории организации независимой лаборатории, члены Общественного Совета и балабановские активисты.

Прошло это мероприятие 10 июля, но прийти к консенсусу всем сторонам так и не удалось до сих пор. По мнению членов Общественного Совета, одно дело, когда в городе пахнет мокрым деревом, но если бы все ограничивалось только этим, то никакой волны недовольства бы и не было. Жалуются люди на острый запах, похожий на формальдегид или другие вещества, используемые при изготовлении плит ДВП и ДСП, от которого у особо чувствительных горожан режет глаза и першит в горле.

В ответ на эти заявления сотрудники компании отметили, что согласно регулярно проводимым замерам, выбросы с территории «СОЮЗ-центра» не превышают установленные нормы. Чтобы убедиться в этом, всех присутствующих пригласили пройтись вместе с экспертами и взять пробы в любой части города на выбор.

- Дело в том, что производство работает непрерывно, и если бы этот запах шел от нас, он шел бы всегда. У нас нет такого, чтобы мы накапливали выбросы, а потом за раз их выпускали. То же самое касается и системы фильтрации - вся линия была разработана в Германии, и при работе очистка включается автоматически, а если этого не произойдет, то система просто откажется включаться, - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды Татьяна АКСЕНТЬЕВА

Было решено, что после поступления следующей жалобы на висящий в воздухе едкий запах члены Общественного Совета обратятся в лабораторию предприятия и тогда будет немедленно организован совместный анализ воздуха.

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