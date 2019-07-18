Духовные скрепы

Нужны ли школьникам уроки православной культуры?



Образование в современной школе сильно отличается от того, которое существовало в советские времена. С образовательных учреждений практически сняли обязанность по воспитанию детей, оставив функцию обучения, которая постепенно превращается в натаскивание на необходимый багаж знаний для сдачи ненавистных ОГЭ и ЕГЭ.

При этом и родители, и учителя понимают, что на них лежит огромная ответственность по воспитанию не только грамотного, но и нравственного поколения. Как с этой задачей может справиться школа? Об этом «Неделя» поговорила с учителем балабановской СОШ № 1 Александрой ГРАНКОВОЙ, которая преподает своим ученикам основы православной культуры.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КТО СМОЖЕТ?

В 2012 году российским школьникам предложили изучать «Основы православной культуры» (ОПК). Это учебный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Новый предмет вызвал бурную реакцию общественности. Одни родители категорически отказывались от столь специфического предмета, другие заняли выжидательную позицию.

Во многих российских школах, когда узнали о новом предмете, родители и учителя были несколько озадачены. В 2009 году, по данным опроса Левада-центра, почти 70% россиян относились к введению в школах основ православной культуры положительно, а в 2013 году только 22% опрошенных высказались за внедрение религиозного образования в среднюю школу. Петицию против преподавания в школах этого предмета в 2015 году подписали 85 000 человек.

По всей стране звучали самые важные вопросы: кто будет преподавать «Основы православия», и какое должно быть образование у учителя-предметника?

В балабановской школе № 1 ответы на все эти вопросы нашлись быстро: Александра ГРАНКОВА, учитель истории и обществознания, победитель федерального конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Перечислять заслуги Александры Алексеевны можно долго, и человек она очень занятой: работа с детьми не оставляет свободного времени. А создание новой программы по новому предмету - дело не только ответственное и трудоемкое, оно требует многих часов интеллектуального напряжения. Писать приходилось по ночам, но новое дело увлекло учителя своей важностью.

Программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи была создана в ударные сроки. Но мало написать, нужно еще найти путь к уму и сердцу маленьких учеников, которым предстоял нелегкий путь знакомства с православной культурой и еще более сложный процесс воспитания чувств.

Можно по-разному относиться к вере, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что никому не помешает знание истории различных религий. А православие - это духовные скрепы всего русского народа.

НЕТ ИСТОРИИ РОССИИ БЕЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

- Передать подрастающему поколению основные законы человечности - главная задача уроков православной культуры в школе, - считает Александра Гранкова. - Я учу детей терпеливо и старательно познавать этот мир.

- В каких классах введены уроки православия? - поинтересовались мы у Александры Алексеевны.

- Школы сами решают, где в учебный план можно вставить дополнительный предмет. «Основы православной культуры» я преподаю в 4 классе, а в пятом - «Основы Духовно- нравственной культуры России». На уроках дети узнают о четырех основных религиях. В 6 и 7 классах сейчас уроков православия нет, потому что нет свободных часов.

Иерей Анатолий регулярно посещает занятия кружков «Духовное наследие» для 5-6 классов и «Юные исследователи» для 7-9 классов, в рамках которых активно беседует с детьми о добре и зле, традиционных семейных ценностях, отношении к родителям и близким.

Однако в любом возрасте вне уроков никто не запрещает учителю общаться с детьми и рассказывать им поучительные истории о великих старцах, путешествовать по святым местам. И ребята тянутся к тем людям, которые открывают им мир.

- Летом я набираю детей в отряд, и мы посещаем святые места. Ребята участвуют в акциях по уборке территории храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, храма в честь Святой Троицы в селе Федотово, храма в честь Иверской иконы Божией Матери деревни Кривское, храма в честь Николая Чудотворца в Ермолине. Все классы, с которыми я работала, посещали эти храмы. Дети далеко не равнодушны, они тянутся к православию, - уверена Александра Алексеевна.

Ребята не только получают знания, они участвуют своим творчеством в районных православных фестивалях «Вифлеемская звезда», «Пасха красная», организованные Свято-Пафнутьев Боровским монастырем.

Особый след в нравственном становлении юных граждан России оставило посещение реконструкции боя «Стояние на Угре». Ребята приняли участие в крестном ходе, открытии мемориального памятника. Побывав на этом историческом месте, учащиеся школы прикоснулись к истории Древней Руси, которую невозможно понять без знания основ православной культуры.

- Регулярно учащиеся нашей школы принимают участие в исторической реконструкции штурма крепости Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, которая проходит в рамках фестиваля «Оплот веры», - рассказывает Александра Гранкова. - Недавно при поддержке боровской администрации мы съездили в Троице-Сергиевскую лавру.

ЦЕРКОВЬ ИДЕТ В ШКОЛУ

Не стоят в стороне от дела воспитания школьников и служители церкви. Реализация программы духовно-нравственного воспитания учащихся «Духовные истоки» осуществляется при содействии священников Русской Православной Церкви.

По благословению благочинного 1-го округа протоиерея Игоря Павлова за школой закреплен протоиерей Александр Падылин, настоятель храма в честь Николая Чудотворца в Ермолине. Они регулярно консультируют учащихся, родителей и педагогов и даже участвуют в родительских собраниях.

Значительное содействие в деле духовно-нравственного воспитания учащихся школы оказывают иерей Димитрий Антоновский, настоятель храма в честь Святой Троицы в селе Федотово, и иерей Анатолий Чернов, настоятель храма в честь Иверской иконы Божией Матери в деревне Кривское.

- Отец Димитрий постоянно организует встречи со школьниками и проводит туристические слеты, велопробеги по святым и историческим местам Калужского края, экологические и патриотические акции, в которых ученики нашей школы принимают участие. Иерей Димитрий Антоновский большое внимание уделяет спортивному направлению школьников, - рассказывает Гранкова.

О САМОМ ГЛАВНОМ

- Как современные дети воспринимают разговоры о душе?

- С большим интересом. На уроках я рассказываю о спасении души, о жертвенности и терпении.

- С 90-ых годов все наше общество учили, что главное - любить себя. Индивидуализм подняли на небывалую высоту и стали размахивать им как знаменем. Какими выросли дети тех, кто впитал подобные идеи? - интересуемся у Александры Алексеевны. - Готовы ли жертвовать и терпеть те, кому с детства внушали, что они потребители?

- Дети выросли хорошие, они склонны к православной культуре. Многим нравятся эти знания и принципы. И я всегда говорю, что жертвовать своими интересами ради ближнего - это не трудно, это интересно. Просто делать это надо с любовью и умом.

- Какие пробелы воспитания выходят сегодня на первый план у поколения Z?

- Конечно, есть и проблемы. Я вижу, что наши корешки духовные подгнили. В первую очередь это проявляется в отношении к старшим. С прискорбием приходится признать, что носители других религий демонстрируют более цивилизованное и уважительное отношение к старшим. Уже даже наши до мозга костей православные бабушки говорят, что когда входишь в общественный транспорт, ребята из Средней Азии мгновенно вскакивают и уступают место. Часто ли такое поведение мы видим со стороны наших учеников? Вроде бы мелочь, но в реальности упущен серьезный пласт культуры. Детей не научили уважительному отношению к старшим.

- Какие постулаты православия вызывают протест у современных школьников?

- Некоторые не понимают, что они должны чем-то жертвовать ради других людей.

Тем не менее дети с удовольствием приходят, слушают, выполняют задания. Есть ребята, семьи которых придерживаются взглядов каких-либо религиозных объединений, и если кто-то не хочет приходить на ОПК, то это их решение или родителей. Но таких детей немного. Дети других религиозных взглядов на наших уроках рассказывают о своей вере, ее правилах, делятся действительно полезной духовной информацией, моральными правилами, готовят доклады, презентации.

Разговор с Александрой Гранковой дает вполне однозначный ответ на вопрос: нужно ли в школе преподавать основы православия. Нужно, главное - чтобы учителя были достойные, относящиеся к своему предмету не как к факультативу, а как к важной миссии по формированию духовного мира целого поколения.

Рената БЕЛИЧ