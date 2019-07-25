Калужский минздрав предложил боровчанам поискать окулистов среди своих знакомых

Новость, озвученная «Неделей» в прошлом номере о подготовке балабановской городской поликлиники к установке современного оборудования - магнитно-резонансного томографа, вызвала у боровчан совсем противоположные ожидаемым эмоции.

Вместо радости от возможности получить высокоточное обследование потенциальные пациенты подвергли критике продвигающийся в стенах медучреждения ремонт и поинтересовались: кто будет на нем работать, если врачей, в принципе, не хватает.

ДОРОГОЕ «СПАСИБО»

О том, что магнитно-резонансный томограф появится в балабановской поликлинике, стало известно еще в прошлом году. После визита в Калужскую область главы московского региона Сергея СОБЯНИНА главврач боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК рассказал, что сосед готов оказать помощь в приобретении столь дорогостоящего оборудования.

На такой широкий жест Собянин решился, конечно, не из-за жалости к боровчанам, а из-за заботы о своих жителях. Москвичи на летний период массово перебираются жить в СНТ на север Калужской области, и им тоже приходится обращаться к врачам за помощью. Учитывая отсутствие радости от такой нагрузки на местное здравоохранение, МРТ стал неким реверансом в сторону Боровского района, который, к тому же, взял на себя большую нагрузку по проведению голосования на выборах мэра Московской области в 2018 году, организовав на своей территории избирательные участки для столичных дачников.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

После того как радость от обещанного подарка поутихла, пришло понимание, что, даже учитывая большую площадь новой балабановской поликлиники, кабинета, отвечающего требованиям для установки МРТ, нет. Для решения этой проблемы пришлось вносить конструктивные изменения, которые одним перфоратором не решить. А потому процесс разработки и согласования проекта перепланировки помещений, а также поиск подрядчика занял время, которое и отнесло подготовку места под МРТ на текущее лето.

Комментируя новость о ремонтных работах, вполне логично боровчане задавали вопрос, так и оставшийся без ответа: как можно было проектировать современную поликлинику и не предусмотреть в ней помещение для оборудования, пусть дорогостоящего и крупного, но по сегодняшним меркам не такого уж уникального? Однако этот вопрос просто повис в воздухе.

Зато на другой, касающийся наличия специалиста для работы на МРТ, представитель калужского Минздрава в социальной сети прокомментировал: врач есть!

ИЩИТЕ ДОКТОРА!

Тут бы боровчанам успокоиться, но суровость севера, пусть и калужского, ставит на местных жителях отпечаток. А потому они пустились в спор, перечисляя специалистов, попасть на прием к которым сложно, например, к окулисту. На такой негатив Минздрав выписал свой рецепт:

- Сейчас по области наблюдается кадровый дефицит. Если у Вас есть знакомые окулисты, можете посоветовать им обратиться в отдел кадров.

А дальше последовал короткий ликбез о ФЗ N° 326 «Об обязательном медицинском страховании в РФ», который поддерживает материально врачей в сельской местности:

- С 2016 года возраст врачей, получающих единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, увеличен до 50 лет. Участвовать в программе могут медицинские работники, имеющие высшее образование, прибывшие на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, а также поселок городского типа или переехавшие на работу в них из другого населенного пункта и заключившие соответствующий договор, - написал в ответ представитель Минздрава региона.

Чем именно этот «миллионный» комментарий может помочь балабановской поликлинике разжиться врачами, так и осталось загадкой. Вероятно, как и для представителя Минздрава то, что Балабаново в 1972 году обрел статус города и ради привлечения кадров в здравоохранение точно не будет запускать процедуру возврата к статусу поселка городского типа.

Иван КРЕЧЕТ

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