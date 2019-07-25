Теплые отношения. В Балабанове «КЭСК» готовятся к судам с должниками-чемпионами

Летний период - традиционное время подготовки систем отопления муниципалитетов к новому холодному сезону. В Балабанове эта работа стартовала еще в начале лета, и сейчас, на промежуточном этапе, сотрудники «КЭСК» заявляют, что сроки ремонта не задержат пуск тепла, когда придет команда.

Тем не менее проблем в процессе подготовки избежать не удалось, и одна из них остается до сих пор нерешенной.

В ПРОЦЕССЕ

В начале недели специалисты «Калужской Энерго-сетевой компании» доложили об обнаружении прорыва на теплопроводе между домами №№ 12 и 13 на ул. Московской. Устранять проблему здесь будут не латанием дыр, а заменой куска трубы, дабы впредь избежать ненужных проблем во время отопительных сезонов. Кроме этого, пришлось на день остановить работу котельных на улице Боровской и Лесной, чтобы отключить от газоснабжения старое оборудование.

В остальном работа по подготовке к осеннему пуску тепла в жилфонд идет в штатном режиме. Даже с управляющими компаниями города, с которыми у теплоснабжающего предприятия ежегодно возникали разногласия по поводу методов опрессовки и промывки систем, налицо конструктив и слаженная работа.

НАПОМИНАЛКИ

Зато в противовес отсутствия существенных проблем с технической стороны есть трудности финансовые, и зависят они не от самих тепловиков, а от потребителей их ресурса.

Как сообщил представитель «КЭСК», на сегодняшний день жители города задолжали за обогрев квартир внушительную сумму. Сколько именно балабановцы не заплатили за потребленную услугу, оглашать не стали. Однако было отмечено, что среди злостных неплательщиков есть свои чемпионы с неоплаченными счетами на полмиллиона рублей.

Как бы ни парадоксально это звучало, но работу по взысканию тепловой концессионер начал с тех, кто еще не успел накопить большую задолженность. Свой метод представители «КЭСК» объяснили тем, что по этому пути они пошли, надеясь на временные обстоятельства, заставившие «мелких» должников игнорировать выставленные счета. А потому предупредительные письма о возможных последствиях, разосланные им, должны всколыхнуть совесть и побудить вновь стать ответственными плательщиками.

ПО-КРУПНОМУ

Что касается злостных должников, то в отношении них юристы предприятия уже готовят иски в суд. О перспективах этого «крестового похода», конечно, говорить преждевременно, поскольку у большей части таких «чемпионов» обычно и взыскать в уплату долга нечего. Однако попытать счастье и найти среди таких абонентов настоящего миллионера, никто не запрещает.

Кроме того, «КЭСК» обратился за помощью к администрации Балабанова, поскольку среди квартир, за которыми числится «тепловой» долг, немало муниципальных, а потому собственнику жилья, коим и является муниципалитет, необходимо заняться своими нанимателями. В белом доме на это попросили предоставить долговой список и пообещали заняться профилактической работой.

Иван КРЕЧЕТ

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