В Балабанове создают «Лесогорье»

Идея создать в центре Балабанова самое большое пространство для семейного отдыха в этом году обрела реальные очертания. Инициаторы задумки вместе с проектировщиками кропотливо обсуждают детали будущего благоустройства пустыря на улице Лесной, соединяя его территорию с пешеходной зоной на ул. Кооперативной, проект которой уже был одобрен балабановцами для воплощения.

Главная задумка - по максимуму совместить «зеленое» пространство и элементы для активного отдыха, нашла отражение и в рабочем названии мини-парка, которое еще предстоит одобрить горожанам и депкорпусу.

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Еще в апреле на заброшенном пустыре улицы Лесной прошел общегородской субботник, главной целью которого стало привлечение внимания горожан к идее преобразить это заросшее пространство. Благодаря активистам, администрации, управляющим компаниям и организации «Дина-сервис», выигравшей контракт на благоустройство городских территорий, участок между домами №№ 10А, 12А и 14А удалось очистить от зарослей кустарника, старых деревьев и развалин деревянного строения.

Одновременно с уборкой проходил и опрос общественного мнения. Участники волонтерского отряда при городском Доме культуры приглашали прохожих выразить свое видение по наполнению данного пространства.

В результате пожелания балабановцев совпали с идеей инициаторов данного проекта: максимально наполнить новый объект благоустройства «зеленкой» и гармонично совместить его с современными спортивными и игровыми элементами.

РАЗМЕР «МАКСИ»

Активная работа над «приземлением» идей на бумагу стартовала в начале лета, когда администрация города заключила договор с проектной организацией, которой предстоит воплотить этот большой и беспрецедентный проект. К слову, за два года обсуждения возможностей и перспектив такого внушительного благоустройства мини-парк на Лесной значительно разросся в размерах. Теперь по инициативе администрации Балабанова его совместят с проектом пешеходной зоны на улице Кооперативной, соединив их тротуарами и велодорожкой на всей протяженности благоустраиваемой территории.

Благодаря этому решению, появилась возможность разгуляться воображению, позволив внести предложения, о которых ранее и речи не шло. К примеру, рассредоточение элементов активного отдыха позволило предусмотреть строительство площадки, на которой можно будет проводить массовые мероприятия для микрорайона. А чтобы создать атмосферу праздника в новогодние каникулы, решили посадить здесь настоящую ель, которую также будут украшать к Новому году и Рождеству.

Обустройство рядом круговой прогулочной зоны, внутри которой разобьют газон, установят лавочки и декоративные мостики, дает возможность превращать ее в зимний период в закольцованный каток. А чтобы горожане чувствовали себя комфортно, уже предусмотрели установку крытых павильонов для переобувания и площадку для фудкорта - передвижного павильона с кофе и фастфудом.

Еще одной «фишкой» этого мини-парка станет большая горка для катания на тюбинге. Проектировщики предложили вариант со съемным пластиковым покрытием, которое можно устанавливать в летнее время, чтобы также кататься на «ватрушках».

ДЛЯ КАЖДОГО

Основная цель, преследуемая идеологами создания мини-парка, который на минувшей неделе получил рабочее название «Лесогорье», - создать условия, отвечающие интересам всех возрастных категорий. Поэтому большое внимание уделяют не просто озеленению, а его грамотному размещению, так, чтобы отгородить деревьями и кустарниками заборы частного сектора улицы Кооперативной и создать затенение в местах установки лавочек.

Для детского досуга проектировщик предложил большую песочницу, а архитектор Всеволод Нерушев - нетипичные решения с качелями и максимально большую игровую зону с прорезиненным покрытием. Для нее уже присматривают городок, «паутину», скалодром и прочие элементы, ранее не использованные для обустройства мест детского досуга в Балабанове.

Помимо велороллерной дорожки вдоль тротуара, заняться уличным спортом можно будет в специально обустроенной для этого зоне, которая расположится в торцах домов №№ 12 и 12а на Лесной. Там предусмотрен памп-трек для любителей экстремального катания на велосипедах и скейтбордах, а также площадка воркаута с тренажерами, доступными всем возрастным категориям.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

Поскольку мини-парк хоть и находится в глубине двора, но хорошо просматривается с главной дороги, то большое значение уделили и его входной группе. В первую очередь влево передвинут мусорную площадку, которую реконструируют согласно проекту: закрыв со всех сторон и сверху. На месте, занимаемом сейчас, сделают «карман» для парковки автотранспорта. Вход в мини-парк будет выполнен в виде арки в скандинавском стиле и с надписью «Лесогорье», если, конечно, это название будет одобрено в дальнейшем и из рабочего перейдет в официальное. Рядом установят парковку для велосипедов, а арку и всю территорию за ней осветят фонарями.

Данный проект хоть и вобрал в себя много оригинальных и смелых мыслей, и показать его инициаторы намерены уже в августе, но предложения от жителей продолжают приниматься. Внести их можно будет как на встречах в рамках дворовых программ «Выходи во двор играть», так и оставляя комментарии в социальных сетях под публикациями на эту тему.

Строительство «Лесогорья», учитывая его масштабность, займет не один год и потребует больших финансовых средств, хотя сейчас никто не может назвать точную сумму затрат. Однако планы по воплощению мечты в жизнь весьма оптимистичны. Сделать первые шаги рассчитывают уже в 2020 году, прибегнув не только к федеральной программе «Комфортная городская среда», но и к поддержке бюджетов разных уровней.

Иван КРЕЧЕТ

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