Междуусобица. Пенсионер из Лапшинки продолжает расплачиваться нервами за бдительность

Пару лет назад «Неделя» рассказывала историю Федора СЮЛЮКИНА, жителя деревня Лапшинка, который уличил своего соседа в самовольном захвате земли. Тогда история вроде как закончилась «хеппи-эндом», а власти обещали разобраться с ситуацией и навести порядок.

Однако для Федора Сергеевича все только начиналось, ведь владелец соседнего участка явно вознамерился отомстить бдительному пенсионеру, втянув того в «междуусобную войну».

В наше время таких людей, как Федор Сюлюкин, можно пересчитать по пальцам. Несмотря на почтенный возраст, это очень серьезный и ответственный человек, чтущий букву закона и пристально следящий за событиями в области и всей стране. В 2017-м году он обратился к районным властям с сообщением о том, что его сосед самовольно присвоил себе кусок земли и огородил его забором. На такой поступок пенсионера сподвиг не кто-нибудь, а первое лицо региона, так как несколькими днями ранее губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ призвал жителей не молчать о подобных случаях и немедленно сообщать властям.

Земельный контроль информацию от гражданина Сюлюкина принял и обещал разобраться, после чего ситуация вроде бы сошла на нет. Специалисты провели замеры, пообщались с «захватчиком» и определили законность произошедшего.

Однако, как рассказывает Федор Сергеевич, собственник, заподозренный в посягательстве на районную землю, затаил на него обиду и начал всячески досаждать.

И если просьба убрать заходящий на участок соседей сегмент водостока пенсионер воспринял как справедливое требование, то дальше придирок и претензий становилось все больше.

- Раньше соседним участком владела женщина, и у нас с ней была договоренность, что вода с моей трубы как раз в ее огород стекает и заодно посадки поливает. Раз теперь это стало проблемой, я желоб повернул по-другому, мне не сложно, но на этом же все не закончилось, - посетовал Федор Сергеевич.

Одним из поводов для претензии со стороны соседа стал растущий на смежном заборе плющ. Это вьющееся растение Сюлюкин посадил по договоренности с предыдущими хозяевами еще порядка двадцати лет назад, и плющ со временем превратился в настоящую живую изгородь. Когда появился новый сосед, к растениям у него не было никаких претензий, говорит наш собеседник. Однако после обращения Федора Сергеевича с подозрениями по поводу самозахвата они неожиданно появились, и с обиженной стороны началась война с вьюном.

- Вырубая побеги со своей стороны, он сбрасывает их почему-то на мою сторону. Не по-человечески это как-то, ну кому мешает эта зелень, ведь перед покупкой приезжали, смотрели, и все им нравилось. А теперь вдруг давай с ним бороться, лишь бы мне мусора подкинуть, - негодует Сюлюкин.

Еще одной шпилькой в свой адрес пожилой человек считает теплицу, которую сосед построил впритык к его забору, которая, по словам Федора Сергеевича, теперь затеняет его участок.

Договориться с оппонентом о перемирии не получилось, поскольку при первом же разговоре бдительному соседу, на этот раз пришедшему с благим намерением забыть старые обиды, дали понять, что его обращение «куда надо» еще бередит душевную рану. Так что шансов на то, что эта односторонняя война в скором времени завершится, надежды немного. Чиновники же со своей стороны тоже не могут вмешаться, ведь дрязги между соседями под их юрисдикцию не попадают.

- Мы всегда готовы выслушать и, может, даже дать какой-нибудь совет, но напрямую по официальным каналам к нам за помощью пока никто не обращался, - отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Действительно, теперь Федор Сергеевич не торопится жаловаться во все инстанции и надеется решить дело полюбовно, но надежды на это с каждым днем становится все меньше.

Степан ФЕДОРОВ

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