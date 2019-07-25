На полпути. Закончить строительство парка в Асеньевском планируют к осени

Работы по созданию парка в Асеньевском в этом году можно смело назвать самым масштабным проектом по благоустройству. Комплексная задумка, объединяющая в себе прогулочную, детскую и спортивную зоны, достаточно сложна в исполнении, а потому местной администрации приходится постоянно контролировать работу подрядчика.

И хотя до сдачи объекта еще необходимо время, уже сейчас можно сказать, что жителей села ждет по-настоящему приятный сюрприз.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

Несмотря на то что большинству сельских поселений закрыт путь в программу «Комфортная среда», жаловаться на отсутствие вариантов порадовать жителей дорогим благоустройством чиновникам не приходится. В этом году в Асеньевском решили пойти путем соседнего Кривского и благодаря выигранному гранту на развитие села смогли воплотить в жизнь такую масштабную задумку, как строительство новой зоны отдыха для местных жителей.

О необходимости этого объекта говорили очень давно, а потому при его разработке постарались учесть все пожелания, увязав в едином пространстве и прогулочные дорожки, и спортивные площадки, и песочницы. При этом выглядит концепт очень гармонично, без откровенных перегибов на одну или другую сторону.

Реализовать проект планируют на небольшом пустыре рядом с молокозаводом, где сейчас располагается старая игровая площадка для детей. Место выбрано не случайно, поскольку рядом расположены двухэтажные многоквартирные дома, где проживает много молодых семей, для которых новый объект будет наиболее востребован.

Для любителей активного отдыха будут построены футбольная и волейбольная площадки, а также два стола для настольного тенниса, кроме того, рядом установят трибуны, чтобы зрители могли с комфортом наблюдать за состязаниями.

Во второй части, кроме удобных дорожек, зеленых насаждений, лавочек для отдыха и небольшого пруда, появятся современная детская площадка и столы для игры в шахматы на свежем воздухе.

К сожалению, как это часто бывает, после торгов и обсуждений с подрядчиком от некоторых элементов пришлось отказаться, но, как отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, никаких кардинальных перемен ждать не стоит.

- Сократилось число теннисных столов с четырех до двух, и часть существующих деревьев, к сожалению, пришлось спилить, поскольку они попали под категорию аварийных. Но в остальном мы твердо стоим на том, что парк должен выглядеть именно так, как мы задумали, вплоть до мелочей, поскольку при разработке проекта мы встречались с жителями и старались воплотить все их пожелания, - рассказывает Ирина Николаевна.

Внимание к деталям здесь видно сразу, чего только стоит скульптура коровы, символизирующей успехи поселения в молокопроизводстве. Достать подобный архитектурный объект нелегко, но Жильцова в разговоре с подрядчиком настояла, что сделать это необходимо.

НЕ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ

К слову, говоря о подрядчике, пока можно сделать вывод, что компания не очень-то справляется со своей работой. Несмотря на то что контракт был подписан еще в мае, вышли рабочие на объект только в июне и сейчас уже подходят к крайнему сроку сдачи. Была проложена часть дорожек, уложена брусчатка и засыпана щебенка под асфальтированную часть. Ни футбольного поля, ни резиновых оснований пока не появилось, не говоря уже о лавочках и прочих конструкциях.

- В целом видно, что работа не стоит на месте, но хотелось бы, чтобы она продвигалась более быстрыми темпами. Сейчас можно сказать, что в рамки установленного контрактом срока подрядчик не укладывается, но мы надеемся, что к концу августа все будет закончено. Главное, чтобы сейчас не стали приносить качество в жертву скорости, - отмечает Ирина Николаевна.

Не меньше ждут торжественного открытия и сами жители Асеньевского, ведь ничего подобного в поселении просто не было. Больше всего энтузиазма проявляет ребятня, которой уже очень хочется посмотреть на новые игровые конструкции и выйти на футбольное поле. Так что в данном случае работа подрядчика находится под самым пристальным народным контролем, и в случае халатного отношения к своим обязанностям скрыть это точно не удастся.

А в администрации тем временем уже строят планы на будущий год. Зоны отдыха и спортивные объекты это прекрасно, но в поселении хватает и более серьезных проблем, требующих внимания. Благо чиновники настроены решительно и уже сейчас подают заявки на участие в районных, региональных и федеральных программах, призванных помочь со строительством очистных сооружений, водоотведением и газификацией.

Степан ФЕДОРОВ

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