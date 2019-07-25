В Балабанове стартовал уникальный медицинский проект

Мало найдется людей, которым нравится болеть, ведь каждый человек хочет быть здоровым, жить долго и счастливо. Но без врачей в этом деле мало кому удается обойтись. Государство тоже заинтересовано в том, чтобы его граждане оставались трудоспособными как можно дольше.

И поскольку интересы человека и власти в кои веки совпали, чиновники предложили россиянам пройти диспансеризацию. Добровольно, конечно, насильно к врачу никого тащить не собираются. Россияне отнеслись к предложению прохладно. Но в балабановской поликлинике подошли к проблеме медицинской профилактики по-новому.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ

О диспансеризации мы слышали много интересного, а зачастую и откровенно печального, но тем не менее оспаривать необходимость профилактических осмотров нормальному человеку в голову не придет.

К сожалению, очень многие люди поздно понимают, что обращаться к врачам надо вовремя. Впрочем, и некоторые медики ведут себя так, что пациент тысячу раз подумает, стоит ли ему доверять себя бесплатной медицине, да еще с трудом добыв заветный талон на прием специалиста. Приходится признать, что в некоторых медучреждениях страны программа «Диспансеризация» превратилась в фикцию.

А вот в поликлинике города Балабаново подошли к проблеме сохранения здоровья своих земляков креативно: организовали целое отделение профилактики. И теперь граждане, которые следят за своим здоровьем, имеют возможность без проблем посетить врача, сдать анализы и прочие важные процедуры.

Возглавила отделение профилактики Екатерина БЕРЕЗОВА, которая и рассказала нам о секретах сохранения здоровья.

С НУЛЯ

- Екатерина Владимировна, недавно вам предложили новое дело, не жалко было оставлять приемный покой в райбольнице?

- Я очень привыкаю к людям, с которыми работаю. Но из приемного покоя не ухожу, остаются дежурства. И на новом месте скучать мне не приходится. Региональное министерство издало приказ, обязуя открыть отделение медицинской профилактики. Это новое направление доверили мне. Так что буду выстраивать порученную работу с нуля, поскольку прежде таких отделений в нашей стране не было никогда и нигде.

- Вам предложили стать первопроходцем?

- 1 июля я перешла работать в отделение медпрофилактики, открытое в поликлинике города Балабаново. Мне нужно было оформить все необходимые документы, организовать работу, решить, кто за что будет отвечать. Нам завезли современное оборудование. Все это нужно было расставить, подключить и опробовать. Теперь у нас все работает. Можно сделать УЗИ, ЭКГ, проверить вены.

ОТ И ДО

- Как попасть на обследования?

- Любой житель Балабанова может прийти к нам, желательно с 9 до 12 часов. Если возникают какие-то срочные проблемы, по всему отделению расклеены объявления с моими номерами телефонов. Мне звонят, и я прихожу. До половины четвертого я практически всегда в поликлинике. Мы напечатали листовки с предложением проверить свое здоровье и сейчас разносим их по домам. Там тоже есть телефоны. Конечно, чтобы не ждать в очередях, лучше записаться заранее.

- Кто и что может проверить в вашем отделении?

- Если человек захотел проверить свое здоровье, то он обращается к нам, и мы снимаем основные параметры. Проверяем кровь на все, даже на гормоны, делаем флюорографию, ЭКГ, уже реактивы на щитовидку завезли. Есть современный кардиограф для снятия электрокардиограммы.

- Не боитесь, что вам придется заменить всех врачей?

- Предполагается, что к нам в отделение обращаются люди не в острой стадии болезни, а для профилактики, для выявления скрытых проблем. Мы оцениваем состояние здоровья, заводим три карты на пациента. Все в электронном виде. Анкета, карта осмотра и общая карта обследований. Это проводится в рамках программы «Здравоохранение», в частности программы «Диспансеризация».

- Как часто государство предлагает проходить профилактическое обследование?

- С 18 до 40 лет один раз в три года, потом чаще. Но, конечно, это все индивидуально, и формализма в деле профилактики быть не должно. Есть группы риска, есть просто тревожные люди, и всем им предоставляется возможность пройти обследование.

- Сколько человек вы уже приняли и что выявили?

- За месяц работы нас посетили более 60 человек. Выявили мочекаменную болезнь. Очень вовремя. Я хожу по квартирам, рассказываю, что открылось новое отделение профилактики. Иногда консультирую прямо на дому.

- В последнее время многие российские доктора считают, что их работа ограничивается тем, чтобы выписать рецепт и отправить человека глотать таблетки.

- Я всегда максимально много разговариваю. Плановые пациенты могут быть «на телефоне», и мы можем встретиться в любое время и в любой из больниц, где я работаю после 4 часов. У моих пациентов всегда есть связь со мной. Мы контактируем и по телефону, и через любую сеть. Те, что постарше, звонят с домашних телефонов, а кто-то присылает аудиозапись. Иногда звонят совсем по мелочам: «Когда таблетку пить до еды или после?» И я отвечаю, это занимает совсем немного времени, 30 секунд, но я наблюдаю за пациентами в динамике. Бывает, звонят, говорят, что от препарата голова кружится, тогда сразу отменяем препарат, назначаю другой.

- Екатерина Владимировна, какие основные рецепты сохранения здоровья?

- Большинство из них всем известны. Но я не строгий врач, я понимаю, что большинство людей не в состоянии преодолеть свои слабости и посвятить всю свою жизнь своему здоровью. Но своевременное посещение врача - это один из основных залогов успеха в этом деле. И жителям Балабаново профилактика стала доступна, как мало кому не то что в России, в мире! Давайте не доводить свое здоровье до критического состояния, приходите на обследование, и я помогу вам это сделать.

Рената БЕЛИЧ