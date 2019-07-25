Из своего кармана

Ворсино оставили без денег на «Комфортную среду».



Помимо всех положительных эффектов, у федеральной программы благоустройства «Комфортная среда» имеется и ряд подводных камней, с которыми рано или поздно может столкнуться любое участвующее в ней поселение. Касается это в первую очередь постоянно меняющихся правил, сроков оформления заявок и наказания за неосвоение бюджетных средств. Разобраться в работе этой системы достаточно сложно, к тому же правила и условия меняются каждый год, а малейшая ошибка грозит вылетом «за борт».

Так и произошло в этом году с Ворсино, однако, как отметили в администрации, впадать в панику и готовить злорадные комментарии не стоит, поскольку благоустройство в поселении все равно пройдет в соответствии с разработанными планами.



О причинах лишения Ворсина и ряда других поселений на территории области денег в рамках программы «Комфортная среда» известно немного. Даже пожуривший «проштрафившиеся» администрации губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что насильно никого к благоустройству принуждать не будет. И если у чиновников возникли проблемы, то деньги просто нужно направить в другие муниципалитеты.

Тем не менее у самих ворсинцев сразу же возникает вопрос: не обернется ли вылет за борт «Комфортной среды» отменой всех намеченных проектов и аннулированием заявок?

На этот счет глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ дал четкий ответ, призывающий селян не беспокоиться и не впадать в панику.

- Ничего смертельного не произошло, справлялись всегда своими силами и в этот раз тоже найдем выход. Все намеченные задумки касательно сквера, детской площадки и придомовых территорий остаются в силе, просто реализовывать их будем не в рамках федеральной программы, - отметил Георгий Иванович.

Что же касается причин столь резкого решения областного центра, то говорить о них Гурьянов не стал. А потому можно лишь догадываться, что поводом для него могло стать несоблюдение сроков на проведение торгов и заключение договоров с подрядными организациями. Как отметил сам Гурьянов, уследить за всеми нюансами нелегко, но главным показателем всегда остается результат.

Будучи самым богатым поселением Боровского района, Ворсино вполне может себе позволить на один год «выпасть из обоймы». Для полноценного развития и благоустройства здесь хватит и сил местного бюджета, которому на помощь могут прийти районные субсидии.

Произойди это в поселении победнее, вполне возможно, что ряд проектов все-таки пришлось бы свернуть. С другой стороны, не будем забывать, что сама по себе «Комфортная среда» обязывает местные власти брать на себя достаточно солидную часть расходов в рамках программы. И хотя таким образом у них появляется возможность реализовывать более крупные проекты, зачастую это приводит к тому, что у поселений просто не остается средств на какие-то сторонние задумки за рамками инициативы.

Таким образом, год паузы может оказаться не самым плохим вариантом. В конце концов, помимо грандиозных идей иногда нужно сосредоточиться и на решении более мелких, но оттого не менее значимых проблем.

Степан ФЕДОРОВ

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