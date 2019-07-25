Перестройка. На улице Некрасова в Боровске все-таки появится полноценная спортивная площадка

Проблему с футбольным полем возле дома № 5 на улице Некрасова «Неделя» озвучивала еще в прошлом году. Тогда вместо уничтоженного по вине коммунальщиков спортивного объекта жители получили заасфальтированный объект.

Однако и горожане, и чиновники твердо вознамерились привести территорию в порядок. И пусть это заняло больше времени, чем ожидалось, местная детвора все-таки получит в свое распоряжение новое современное пространство для игр.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Вопрос с обновлением детских и спортивных площадок во дворах в последнее время все чаще всплывает в интернете и на официальных заседаниях. Впрочем, и чиновникам, и интернет-критикам есть чему поучиться у жителей улицы Некрасова, расположенной на окраине Боровска.

Здесь рядом с домом № 5 много лет назад жильцы сами соорудили детскую площадку, за которой до сих пор продолжают ухаживать и поддерживают ее во вполне пригодном состоянии. А с другой стороны двора расположилось футбольное поле, куда играть приходили мальчишки со всей окрестности. К сожалению, по ошибке подрядчика, занимавшегося заменой водопроводных труб, любимый детьми спортивный объект был перекопан бульдозерам, и ребята играли в мяч прямо посреди улицы, так как другого места не было.

В администрации обещали исправить ситуацию и предложили жителям взять на себя часть расходов, из-за чего среди боровчан случился раскол. Одни были обеими руками за, считая, что детям необходимо место для досуга, другие, напротив, жаловались на шум от юных футболистов под окнами и давили на то, что, дескать, место здесь не самое лучшее и до автомобильной дороги недалеко, не дай бог, мяч улетит и кого-нибудь собьют.

В итоге необходимого количества подписей собрать не удалось, и чиновникам пришлось действовать в рамках собственных финансовых возможностей.

Так на месте футбольного поля появилось то, что горожане прозвали не иначе как «недоразумением». Заасфальтированная площадка, предназначенная для уличных видов спорта вроде так называемых «стрит-версий» футбола и баскетбола, совершено не понравилась родителям живущей здесь ребятни, ведь подобное покрытие куда более травмоопасно, чем обычное травяное поле. Единственным же плюсом стала появившаяся металлическая сетка, предотвращающая вылет мяча, но боровчане все равно побежали в администрацию с жалобами.

Занимавший тогда пост мэра Михаил КЛИМОВ пообещал, что проект обязательно доведут до ума, как только появится возможность или жители смогут прийти к единому мнению между собой. Новые обсуждения состоялись зимой. Чиновники запустили поквартирный обход, и в этот раз жильцы все-таки решили войти в программу инициативного бюджетирования. Однако завершить начатое Михаил Павлович не успел, и после смены главы вопрос как будто бы повис в воздухе.

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

К радости местных активистов, сменившая Климова Анжелика БОДРОВА не собиралась бросать дело на полпути, и с наступлением лета проект был отправлен на торги.

- Общая стоимость составила 870 тысяч рублей. Запланировано уложить новое современное резиновое покрытие, проложить нормальную пешеходную дорожку к площадке и установить лавочки, чтобы игроки могли переодеться, а зрители сесть и понаблюдать. Еще для комфорта детей здесь будет установлено освещение, - рассказал заместитель главы администрации по хозяйственной части Дмитрий ГОРОШКО.

Подрядчик был определен 15 июля. Ожидается, что все работы будут произведены до Дня Города и на праздник местная детвора уже сможет опробовать новое футбольное поле.

Таким образом, история с уничтоженным футбольным полем спустя год превратилась в небольшой «хеппи-энд», подытожив старания чиновников и горожан. Как отметил Дмитрий Борисович, двери администрации всегда открыты для активных боровчан, у которых есть конструктивные предложения и идеи по благоустройству своего двора. Сегодня хватает программ, в рамках которых можно реализовать практически любые задумки, главное, чтобы участие самих жителей не ограничивалось лишь криками и требованиями.

Степан ФЕДОРОВ

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