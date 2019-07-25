Не покладая рук

В Балабановской школе готовятся удивлять учеников новыми кабинетами.



Каждый год, после сдачи всех итоговых экзаменов и окончания «последних звонков», школы района закрываются, чтобы подготовиться к следующему учебному циклу. Основной задачей для руководителей становится проведение ремонта своих учебных заведений.

Как правило, выделяемых средств редко хватает на какие-то глобальные изменения и обновление касается всего одного-двух кабинетов. Однако в случае со школой № 3 в Балабанове ситуация совершенно иная.

Благодаря активности директора учебного заведения Виктора ЛОКТЮХИНА, развернувшиеся здесь в этом году работы назвать «косметическими» не повернется язык.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Большинство родителей при выборе школы для своего ребенка в первую очередь обращают внимание на качество образования, однако мало кто рискнет привести свое чадо в заведение с облезлым фасадом и разваливающимися кабинетами.

У балабановцев, живущих в районе улицы Московской, выбор и вовсе невелик, и большинство ребят учится в расположенной по эту сторону железной дороги школе № 3. Несмотря на отсутствие «конкуренции», ее директор Виктор Локтюхин делает все возможное, чтобы школьникам было приятно возвращаться в свои любимые классы.

В этом году на ремонт образовательного учреждения было выделено порядка 4,5 миллионов рублей, и сейчас в его стенах кипит работа, чтобы успеть выполнить все запланированное к началу учебного года.

Перемены будут ждать уже на входе. Как отметил Виктор Иванович, идея обновить холл появилась давно, но всегда находились более важные и требующие внимание кабинеты и коридоры.

- В этом году руки, наконец-то, дошли, и мы решили обновить наш вход, поскольку это одна из самых важных частей школы. Полностью были заменены раздевалки и для мальчиков, и для девочек на современные и более опрятные, а также внутренние двери, - рассказывает Локтюхин.

Вообще, к вопросу комфортного нахождения в стенах учебного заведения здесь подходят очень основательно, уделяя внимание не только учебным помещениям, но и прочим комнатам. Например, капитальный ремонт ждет туалет на втором этаже здания. Материалы уже закуплены, а работы начнутся в самое ближайшее время.

- Столовые, актовые залы, туалеты - это тоже часть школы, и важно, чтобы их функционал и внешний вид находились на определенном уровне. В прошлом году мы обновили санузел на первом этаже, в этом решили, что начатую работу нельзя бросать на половине и проводим ремонт дальше, - отметил Виктор Иванович.

ПРИОРИТЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ

Основной же целью вложения средств по-прежнему остаются классы, в которых дети и учителя проводят большую часть своего времени. В этом году было принято решение освежить кабинеты физики и информатики. Один из них уже готов, осталось лишь подправить краску на стенах и можно начинать занятия хоть сейчас. Вторым начнут заниматься в ближайшее время. Конечно, превращения кабинетов в суперсовременные лаборатории ждать не стоит, но находиться в них приятно, а новое покрытие радует глаз и не вызывает желания поскорее покинуть помещение.

- Помимо этих двух комнат, мы всерьез занялись кабинетом на первом этаже. Пол здесь давно прогнил, краска облупилась, так что нужно было немедленно принимать меры. К первому сентября должны успеть все исправить и подготовить к занятиям. Преподавать здесь будут географию, так что нужно еще разместить соответствующие материалы, - делится Локтюхин после осмотра проблемного класса.

Также ремонт в этом году дойдет и до спортивного зала. Он является проблемной точкой многих учебных заведений, но рано или поздно приходится находить средства на его реконструкцию. В «третьей» школе решили не дожидаться «часа икс», а сработать на опережение, обновив штукатурку на потолке и избавившись от трещин на стенах. Эти работы также начнутся в ближайшее время и должны завершиться к началу учебного года.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Хорошим заделом на будущее можно назвать подготовленный в школе проект современной спортивной площадки, где можно заниматься не только силовыми упражнениями, но и сыграть в мини-футбол и даже сдать нормативы ГТО. Денег на строительство обещали поискать в районе, но точных сроков пока не называют.

А вот что касается установки пластиковых окон, то здесь сбылись самые смелые ожидания директора. Деньги на эти цели стали предметом горячего спора при планировке бюджета Боровского района, но все-таки статья расходов была признана необходимой.

Благодаря благоразумию чиновников и депутатов, заменять старые рамы начали уже сейчас. В школе № 3 этот процесс затронет абсолютно все кабинеты, и к первому сентября здесь не останется старых деревянных рам.

Сейчас работа в учебном заведении кипит, и пока дети отдыхают на каникулах, руководство школы изо всех сил старается подготовить образовательное учреждение к новому учебному году.

Степан ФЕДОРОВ

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