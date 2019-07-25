Проект общественного мнения

На минувшей неделе наша газета на площадке «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте» обратилась к жителям района с двумя вопросами, которые стали актуальны по итогу статей, опубликованных в прошлом номере. Вдобавок к ним мы выкладываем результаты опроса, инициированного администрацией города Боровска.

ЛЕНИНА - ДЛЯ ВСЕХ

Когда администрация Боровска приняла решение закрыть для парковки транспорта площадь Ленина, она, вероятно, не подозревала, что навлекает на себя гнев всех автовладельцев Боровского района. Идея обезопасить для пешеходов пространство в центре города вылилась в транспортный хаос по его периметру.

Сейчас чиновники решили подойти к этому вопросу более дипломатично и спросить мнение самих горожан: оставить все, как есть, или снять «блокаду»? Примечательно, что, несмотря на прошлогодний шум в соцсетях, страдания водителей разделило минимальное количество респондентов.

Площадь для автолюбителей - 9%.

Площадь для пешеходов - 22%.

Комбинированный вариант (площадь открыта для парковки ТС. На время праздничных мероприятий действует как пешеходная зона) - 68%.

ПОЧЕМ ВХОД?

На прошлой неделе стало известно, что в Боровском районе больше нет детско-юношеской спортивной школы. Таковым стало решение федерального ведомства, решившего отобрать статус и вывести все подобные учреждения из подчинения местных отделов образования, даровав им полноценную жизнь ради высоких достижений. Этот ход позволил боровскому ФОК распахнуть двери для спортсменов, перешагнувших 18-летний возраст. Однако это гостеприимство будет стоить денег.

Сколько именно боровчанам придется платить за возможность пользоваться услугами спортучреждения в сосновом бору, пока не известно. Но мы поинтересовались: готовы ли они тратить деньги на такой досуг?

Да, там отличные условия для тренировок - 5%.

Нет, я поеду в Обнинск, там дороже, но лучше - 20%.

Будет зависеть от цены - 67%.

Мне это не интересно, я занимаюсь «диванным» спортом - 8%.

ДОРОГО И ПЛОХО

И все же самой обсуждаемой темой вот уже несколько месяцев является вывоз мусора и новый тариф на данную коммунальную услугу. Ежедневно боровчане с гневными комментариями выкладывают фотографии переполненных контейнеров и неубранных развалов ТБО рядом с ними.

Поэтому мы задали вопрос, ответ на который, в принципе, был очевиден: вы довольны работой мусорного оператора ГП «КРЭО» в Боровском районе?

Да, меня все устраивает. Я понимаю, за что плачу деньги - 2%.

Есть нарекания, но они не критичны - 21%.

До «КРЭО» было лучше. Сейчас тариф вырос, а качество упало - 77%.

Отличная компания! Я там работаю! - 0%.

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