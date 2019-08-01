За Протву - ответишь

В деле об экологической катастрофе появились первые подвижки.

10 июня 2019 года войдет в историю Боровского района как день локальной экологической катастрофы. Резкое обмеление реки Протвы и массовая гибель рыбы стала самой обсуждаемой темой этого лета и еще надолго останется в памяти местных жителей как пример циничного отношения человечества к природным ресурсам.

Сейчас, спустя полтора месяца, виновные в этом бедствии не названы. Однако ОМВД по Боровскому району возбудил уголовное дело, а прокуратура Боровского района, как обещала, держит ситуацию под контролем и уже вышла в суд с исковым требованием.

ВСЕ В РЕКУ

Цинизм случившегося заключается в том, что экологическая катастрофа районного масштаба случилась накануне Дня независимости и Дня города Ермолино, ставшего эпицентром очередного ЧП.

Боровчане, решившие провести время вдали от городского шума и отправившиеся на берег Протвы, начали делиться в социальных сетях фото- и видеоматериалами, свидетельствовавшими о резком обмелении реки и о плавающих кверху пузом стаях рыб. Позже к этим материалам добавились новые, которые запечатлели в районе очистных сооружений, расположенных в Ермолино, сброс некой жидкости, которая, попадая в воду, образовывала субстанцию, похожую на мыльную пену. Происходило это в том самом месте, где за несколько недель до июньского происшествия ГП «Калугаоблводоканал» через трубу безбожно сливал канализационные стоки в реку, чтобы избавиться от аварийной утечки, вновь затопившей огороды горожан.

Впоследствии, говоря о предполагаемых причинах июньского ЧП, именно два этих обстоятельства жители района пытались связать воедино. Якобы на территорию ермолинских очистных после слива нечистот в реку через трубу нагрянула проверка, и, дабы замести следы, на предприятии решили обработать свои резервуары некими химикатами, которые 12 июня и слили в Протву. Однако на сегодняшний день никакой подтверждающей эти догадки информации не было озвучено.

ПОИСК ВИНОВНЫХ

Несмотря на то что именно ГП «Калугаоблводоканал», эксплуатирующее ермолинские очистные сооружения, боровчане считают одним из виновников случившегося с Протвой 12 июня, официальные лица не спешат делать заявлений.

Тем не менее сотрудники отдела дознания боровского ОМВД по представлению прокурора района Александра ЕГОРОВА провели проверку и установили, что гибель рыбы в реке связана с техническими работами, проводимыми за два дня до ЧП на плотине.

10 июня ООО «Прогресс», с которым администрация Боровского района заключила договор на техническое обслуживание данного гидросооружения, проводило ремонтные работы, приведшие в результате к резкому падению уровня воды в Протве. По этой причине количество кислорода в воде сократилось до катастрофического уровня, вызвав массовую гибель рыбы.

Заявляя об этом, дознаватели ссылаются на информацию государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области. Это же ведомство подсчитало и «поголовный» урон - 133 щуки, 1859 окуней, 4050 плотвы, 266 лещей, 797 голавлей, 199 язей, 1726 пескарей и 2523 уклея. Естественно, пересчитать всю погибшую рыбу сотрудники этого надзорного органа вряд ли смогли, поскольку часть унесло течением. Однако и озвученный перечень позволил им охарактеризовать причинение вреда рыбным запасам как существенный.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ в отношении неустановленного лица. Пока следствие не будет завершено, правоохранители не назовут фамилии подозреваемых в боровской экологической катастрофе. Однако быстрота реакции сотрудников правопорядка и принципиальная позиция прокуратуры в этом вопросе дают уверенность в том, что безнаказанными виновники ЧП не останутся.

ПОЗИЦИЯ ПРОКУРОРА

И все же, несмотря на отсутствие доказательств причастности ермолинских очистных к гибели рыбы 12 июня, говорить о том, что объект, за который отвечает ГП «Калугаоблводоканал», не наносит вред водным ресурсам Боровского района, не приходится. Это мнение, объединившее всех без исключения жителей Боровского района, поддержал и прокурор Александр Егоров, который направил в адрес «водного» госпредриятия региона исковое заявление, третьими лицами в котором привлечены Управление Росприроднадзора по Калужской области и Министерство строительства и ЖКХ.

В нем прокурор просит суд обязать ГП «Калугаоблводоканал» в шестимесячный срок провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений канализации г. Ермолино, получить разрешение о предоставлении водного объекта (реки Протвы) в пользование для сброса сточных вод, а также обеспечить надежное водоотведение сточных вод, обеспечив их поступление в канализационную сеть и исключив их попадание на почву.

Фактически эти юридические обороты, в случае поддержки иска судом, означают для ГП «Калугаоблводоканал» прямое руководство к строительству или глобальной реконструкции ермолинских гидросооружений.

ВЫШЕ ПРЕДЕЛА

В отличие от жителей района, которые лишь на вскидку могут оценить вред, наносимый ермолинскими очистными реке Протве, прокуратура Боровского района строит свои исковые требования на фактах. А они бьют пределы допустимых норм чемпионскими показателями.

- В апреле 2019 года ГП «Калугаводоканал» обращалось в Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области за получением разрешения о предоставлении водного объекта в пользование, но получил отказ, поскольку сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, в реку запрещен. Однако в нарушение закона с ермолинских очистных производились сбросы, что подтверждают неоднократные лабораторные исследования. 12 июня сотрудниками Управления Росприроднадзора по Калужской области были отобраны пробы воды в разных точках Протвы, которые подтвердили, что комплекс очистных сооружений не обеспечивает надлежащую очистку сбрасываемых в реку сточных вод, - рассказывает Александр ЕГОРОВ.

Для чистоты эксперимента, как требуется, забор материала был сделан в трех точках. Выше места сброса сточных вод показатель массовой концентрации взвешенных веществ превышает норматив ПДК в 2,1 раза, а показатель биологического потребления кислорода (БПК) - в 1,4 раза. Точка, расположенная ниже по течению, показала превышение первого показателя в 7,6 раз, а второго - в 19,7. И, вполне ожидаемо, наибольшие цифры дало место сброса нечистот - завышение в 28,6 раз первого и в 90 раз второго показателя!

Естественно, с такими данными ГП «Калугаоблводоканал» никогда не получит разрешение регионального Минприроды на точку сброса. Следовательно, путь у госпредприятия один - готовиться к модернизации своих мощностей, и делать это предстоит при активном участии своих учредителей, сразу двух региональных министерств - экономического развития и строительства и ЖКХ.

Учитывая долю налоговых отчислений, которые Боровский район благодаря экономической зоне «Ворсино» вносит в региональный бюджет, калужскому правительству давно пора не просто обратить внимание, а решить проблему, которая тихо травит, в буквальном смысле, жителей и природу.

Другие статьи из рубрики «Экология»