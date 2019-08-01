Зеленый комфорт. Анатолий Артамонов посадил ель и замолвил слово за березу

Попасть под покровительство главы региона - большая удача, и именно она на прошлой неделе выпала березе, долгие годы растущей в Балабанове рядом с недавно построенным сквером.

Анатолий АРТАМОНОВ, прибывший в этот муниципалитет для осмотра проектов, выполненных по программе «Комфортная среда», не только осмотрел территории, но и внес свои предложения, касающиеся грамотного и бережного подхода при воплощении федеральной программы.

ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ

В Балабанове в последнее время много внимания уделяют благоустройству городских территорий. Поселение активно участвует в программе «Комфортная среда», да и из средств местного бюджета на изменение облика поселения выделяется достаточно солидная сумма. К тому же речь идет не о каких-то «косметических» улучшениях, а о масштабных проектах, благодаря которым преображаются годами простаивающие пустыри.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время своего визита в Боровский район губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ выразил желание своими глазами посмотреть на то, как были потрачены деньги, направленные Балабанову в рамках федеральной программы, и соответствуют ли отчеты об успехах действительности. В качестве мест для прогулки были выбраны участки, благоустройством которых город занимался в последнее время, - скверы «Городской» и «Молодежи».

Стоит отметить, что время прибытия главы региона в течение дня менялось несколько раз, а потому подготовиться к встрече высокого гостя заранее было достаточно проблематично. Тем более что посмотреть на успехи Балабанова Анатолий Дмитриевич приехал не один, а в сопровождении глав районов и других чиновников, у которых в ходе встречи тоже могли возникнуть различные вопросы.

Начать осмотр решили со сквера «Городской», в прошлом году раскинувшегося на пустовавшем углу гагаринского поля. Простаивавший долгое время участок преобразился до неузнаваемости, и там, где раньше были заросли травы, сегодня разбиты красивые клумбы и установлены удобные лавочки, освещение и комфортный тротуар, ведущий к городской поликлинике и храму.

Артамонов в сопровождении других гостей прогулялся по брусчатке, осмотрел фотографии, сделанные до и после благоустройства, и даже пообщался с отдыхающими здесь юными балабановцами, узнав, нравится ли им новый объект.

- Видно, что проделана работа и жителям она тоже по душе. Очень красивое место, у которого есть потенциал увязать и городской комфорт, и природную красоту. Здесь растет столько деревьев, что хочется вам предложить такую идею - пускай при разработке дальнейшей концепции дизайнеры отталкиваются от их сохранения и включения в проект. Потому что такие березы, если даже их сейчас посадить, будут расти очень долго, и на нашем веку мы такой красоты уже не увидим, - поделился своим видением дальнейшего развития территории Анатолий Дмитриевич.

Примечательно, что идея губернатора уже нашла отражение в развитии проекта сквера «Городской», строительство которого будет продолжено. Еще в прошлом году при обсуждении обустройства пространства, где появится открытая стена, тротуар с велодорожкой до ул. Дзержинского и прочие элементы благоустройства, именно тот зеленый «пятачок» с большой березой, за которую замолвил слово Анатолий Дмитриевич, решили сохранить, облагородив прилегающее пространство.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Следующей остановкой на пути главы области стал сквер «Молодежи». Глава администрации города Сергей ГАЛКИН рассказал губернатору о том, что работы по преображению этого участка проходят в несколько этапов, а также о том, какая «нелегкая судьба» выпала на долю этого участка.

- В этом районе была известная проблема с маргинальными личностями, которые собирались для распития алкоголя, поэтому переживали за сохранность новых объектов. Сегодня приятно видеть, что этот контингент сменили люди, занимающиеся спортом, мамы с детьми и просто жители, которые хотят отдохнуть на свежем воздухе, - отметил Сергей Павлович.

Артамонову понравилась общая концепция территории и то, что за ее развитие взялись основательно и комплексно. Интересной задумкой посчитал губернатор и запланированное здесь строительство «веревочного городка» для самых маленьких горожан, поскольку подобного развлечения в Балабанове раньше просто не существовало.

Помимо оценки работы чиновников, глава региона внес и свой посильный вклад в благоустройство нового общественного пространства - посадил молодую ель. Второе дерево доверили посадить гостям из соседних поселений, прибывшим вместе с губернатором в рамках обмена опытом в реализации федеральной программы благоустройства. Среди гостей оказался и экс-глава администрации Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, который, собственно, и стоял у истоков создания проектов обоих скверов и первых шагов их реализации. Вполне заслуженно он имел право посадить в этом сквере свое персональное дерево, но деловой этикет не позволил этого сделать.

В целом губернатор остался доволен увиденным, поскольку в данном случае администрация, действительно, показала слаженную и качественную работу, которая вылилась не в банальное освоение денег, а в создание комфорта для своих жителей.

Семен ФРОЛОВ

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