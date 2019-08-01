Опасное соседство. Жители Куприно больше года живут рядом с едкими химикатами

Зимой прошлого года в деревне Куприно «накрыли» цех по розливу подпольного алкоголя. Хозяева предприятия тут же испарились в воздухе, оставив местных жителей и чиновников разбираться в оставленном после себя бардаке. Помимо гор мусора, на территории также обнаружились емкости с неизвестными веществами, утилизировать которые нужно по особым правилам.

Местные власти обещали от них избавиться, поместив на время внутрь здания старого овощехранилища. Там эти бочки и простояли все последующие месяцы, до тех пор, пока неизвестный «доброжелатель» не проткнул несколько емкостей, выпустив наружу запах, напомнивший местным жителям об опасном соседстве.

НЕХОРОШЕЕ СТРОЕНИЕ

Стоящее на окраине деревни Куприно овощехранилище у местных жителей уже давно стало ассоциироваться с проблемами. В прошлом году здесь организовали подпольный цех, где разливали «левый» алкоголь, сбывали просроченный квас и пиво. После того как правоохранители накрыли контрафактников, у людей появились робкие надежды на перемены, однако они очень быстро улетучились. Вся территория вокруг злополучного здания была превращена в свалку, и ладно, если бы речь шла лишь о пустых бутылках и разбросанных этикетках. Среди гор этого храма обнаружились различные бочки, кубы и пробирки с подозрительными веществами, большинство из которых не имело никакой маркировки.

Сами отходы с участка вывезли достаточно оперативно, а вот больше всего взволновавшие жителей бочки продолжали стоять на открытом воздухе. Утилизировать подобного рода продукцию необходимо по соответствующим правилам, и стоит эта процедура немалых денег. Местная администрация оказалась не готова взять на себя эти расходы, тем более что у земли был собственник, которому и направили предписание привести свои владения в порядок. В ожидании этого емкости с сомнительным содержимым убрали внутрь здания, как говорится, от греха подальше.

С тех событий прошел уже год, а о бочках так никто и не вспомнил, за исключением группы живущих в Куприно активистов. Возможно, так бы прошло и еще несколько лет, если бы не события последних недель, резко привлекшие к деревне внимание всего района.

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА

На участках, расположенных ближе всего к овощехранилищу, стал чувствоваться резкий «химический» запах. Жители быстро смекнули, откуда он может исходить, и организовали вылазку, подтвердившую их подозрения. Неизвестный «доброжелатель», проникнув внутрь старого строения, пробил несколько бочек, содержимое которых растеклось по полу.

- Запах просто невыносимый, десять минут в этом помещении - и начинает болеть голова и першить в горле. Мы это все безобразие сняли на видео и сфотографировали, позвонили в администрацию, в МЧС. Они прибыли на место, осмотрели и решили здание законсервировать, - рассказывает возглавляющая местных активистов Ольга КАЗАНЦЕВА.

Впрочем, превращение бывшего овощехранилища в «могильник» для химических отходов вряд ли можно назвать окончательным решением проблемы, а потому боровчане начали бить тревогу, в надежде привлечь внимание к своей проблеме.

- Совершенно непонятно, кто в итоге должен разбираться с этими отходами. В течение года мы обращались в местную администрацию, где ссылались на отсутствие полномочий для уборки. Писали письма в региональные природоохранные ведомства, даже на прием к главе администрации района ходили! Но, несмотря на обещания разобраться, воз и ныне там, - рассказывает местная жительница Мария КОЖЕВНИКОВА.

ГОД БЕЗДЕЙСТВИЯ

На самом деле, во всей этой истории смущает именно поведение властей. Ведь, несмотря на все обсуждения и визиты, получается, что за год для устранения отходов не было сделано вообще ничего.

- Мы регулярно выезжаем в Куприно, проводим осмотр здания, если нужно, заколачиваем. Нельзя забывать, что это частная территория, а значит, просто войти туда и вывезти то, что нам не нравится, мы по закону не имеем права. Поэтому делаем все, что в наших силах и полномочиях, - рассказал глава администрации Николай ГАЛЕНКОВ.

Действительно, бывший цех по разливу контрафакта сегодня и вовсе считается залоговым имуществом. Распоряжается им «МТС-Банк», забравший участок у собственника за долги. Более того, на него сейчас даже ищут покупателя, но почему-то желающих приобрести землю с набитым химикатами строением не нашлось. Получается странная картина, когда у одной проблемы несколько «ниточек», но хорошенько дернуть за них не получается.

Поставить окончательную точку в этом вопросе взялись районные чиновники, которые после «грянувшего грома» начали активно «креститься» и искать решение.

- На сегодняшний день внутри здания действительно находятся бочки с химическими веществами. Часть из них действительно не герметична, но что именно вытекает, мы пока не знаем. 29 июля туда должны приехать с проверкой представители министерства природных ресурсов региона, которые возьмут пробы. Если анализы подтвердят, что эти вещества опасны, то мы инициируем чрезвычайное положение, и тогда в наших полномочиях будет вывезти емкости с территории. Параллельно мы запросили данные о том, в чьей именно собственности находится земельный участок, чтобы обязать владельца навести на нем порядок. Тем или иным путем проблема будет решена, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Специалисты от природного министерства действительно были в Куприно в прошлый понедельник и в сопровождении жителей и корреспондента «Недели» заглянули внутрь злосчастного овощехранилища, где своими глазами увидели в боковых ответвлениях здания бочки, капсулы и кубы, содержимое которых частично разлито по полу. Исходящий от него запах, действительно, резко бьет по органам дыхания и вызывает сильную головную боль.

- Главное - не наступите вот в эту, черную, не то придется с обувью попрощаться, - предупреждают уже бывавшие здесь ранее активисты.

Впрочем, проверять вязкую жижу на ощупь ни у кого желания не возникло. Сотрудникам лаборатории к подобным «ароматам» явно не привыкать - работали они слаженно и оперативно. Провели опись обнаруженных контейнеров, взяли пробы из бочек разного цвета и маркировки. Примечательно, что изымать образцы можно только из уже открытых или пробитых бочек - вскрывать целые специалисты не имеют права.

В процессе выяснился один нюанс - на некоторых емкостях были наклеены этикетки, согласно которым содержимое их может быть опасно для людей и домашних животных. И все это добро хранили рядом с деревней целый год! А ведь на территорию участка могли забраться и местные мальчишки, и тогда на ситуацию явно обратили бы внимание пораньше, но уже в совершенно ином контексте.

- Пробы вещества на анализ нами были взяты, их результаты лаборатория получит примерно через неделю. Пока что, честно сказать, даже предположить не могу, что это за жидкости. В баночках хранятся явно какие-то медикаментозные вещества, а вот что в канистрах - даже представить сложно. После проведения тестирования и определения класса опасности сведения будут переданы в администрацию Боровского района, - рассказала государственный инспектор в области охраны окружающей среды Лариса ТУРЕСЕБЕКОВА.

Ждать целую неделю результатов исследования - не такая уж тяжесть, учитывая, что целый год местные жители надеялись, что на них вообще кто-то обратит внимание. В любом случае теперь чиновникам придется быть более поворотливыми и целеустремленными, поскольку огласка, преданная весьма затянувшейся истории с бочками в Куприно, может подпортить не только и без того загаженный экологический имидж района, но репутацию власть имущих.

Степан ФЕДОРОВ

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