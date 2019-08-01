Большой самолет. В Балабанове появилась новая достопримечательность

В минувший вторник, 30 июля, в Балабанове осуществили сложную операцию по установке еще одного архобъекта военной тематики. «Старичок» Ан-12 появился рядом с ермолинским аэродромом на въезде в Балабаново через «благословенный» мост.

Этот проект стал не только символом транспортной авиации, но и единения совершенно разных по виду деятельности людей, не пожалевших времени и собственных сил для благоустройства родного города.

ДО ЗУБОВ

Благодаря федеральной программе «Комфортная среда», благоустройство уверенно шагает по всему Боровскому району, преображая дворы и общественные пространства городов и сел. Однако менять унылый облик заросших пустырей своими силами берется не каждый муниципалитет, и в этом деле соседям за Балабановом уж точно сложно угнаться.

Несомненно, военное прошлое руководства города накладывает свой отпечаток на тематику достопримечательностей: Георгий ГУРЬЯНОВ, Сергей СУДАКОВ, Вячеслав ПАРФЕНОВ - все пришли на муниципальную службу со службы военной. Но сбрасывать со счетов балабановский милитаризм тоже нельзя, как-никак в свое время здесь располагались сразу две военные части - на улицах Московской и Дзержинского. Сейчас осталась только последняя, и ее значимость еще в прошлом году Вячеслав Парфенов подтвердил установкой на въезде в микрорайон ракеты в окружении цветов.

Этот знаковый архобъект стал не первым в боевой мощи балабановского муниципалитета, поскольку вооружаться здесь начали еще в 2016 году, установив в сквере Победы пушки Д-44, и пополнили арсенал в 2017-м машинами БМП в сквере Воинской доблести. Теперь к этому оснащению добавился и транспортный самолет Ан-12, который будет встречать всех въезжающих в Балабаново с северной стороны города.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Идею по установке самолета предложило руководство авиационного полка войск Национальной гвардии РФ, а администрация Балабанова с интересом ее поддержала. Так жизнь списанного транспортного самолета, который долгие годы влачил свое унылое существование на задворках аэродрома, сделали вечной.

Силами военнослужащих обветшалый борт отремонтировали, придав ему первозданную красоту и мощь, а транспортное предприятие города взяло на себя сложный процесс транспортировки и установки новой достопримечательности на место новой прописки.

- Мы больше года готовились к этому событию. Силами неравнодушных людей была проделана большая работа по восстановлению самолета и его транспортировке. Машина весом около двадцати тонн, и чтобы транспортировать ее с территории аэродрома на подготовленную площадку, пришлось провести ее через узкий коридор, отключать и опускать кабель электропередач, - рассказывает глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Впереди предстоит работа по благоустройству прилегающей территории, которую возьмет на себя балабановский муниципалитет. Ее планируют завершить к 18 августа - Дню воздушного флота, когда по традиции ермолинский авиаполк открывает свои ворота на аэродром для жителей и гостей Боровского района, устраивая на своей территории праздник с построением личного состава и возможностью всем желающим осмотреть боевую технику.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «Событие»