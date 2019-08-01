Страдания «Дивного берега»

В Балабанове озадачены благоустройством и безопасностью прибрежной зоны.

Какими бы комфортными не были условия в скверах и дворах города, человека все равно тянет на природу. Для жителей Балабанова единственным местом притяжения является зона реки Страдаловки и прилегающий к ней лесной массив.

Сделать эту территорию ухоженной и безопасной администрация муниципалитета пытается не первый год. Однако пока на пути к мечте о «Дивном береге» сделаны только небольшие шаги, которые любители пикников упорно давят колесами своих машин.

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ

Мечты превратить берег единственного городского водоема в полноценную зону отдыха витают в городе давно. Но реально взялись за работу над задумками лишь два года назад. Тогда муниципалитет впервые заявил о своих притязаниях на федеральный кошелек, подготовив и отправив красивый проект на конкурс малых городов России, пытающих счастье за счет средств госбюджета благоустроить свои унылые пространства.

Помпезный проект был презентован жителям города в 2018 году. Его размах, в картинках изменивший берега Страдаловки до неузнаваемости, сразу казался нереально красивым. И главным в этом словосочетании стало слово «нереально». Заполучить порядка 80 миллионов для такого небольшого города, как Балабаново, было бы сродни поймать золотую рыбку, но она, вильнув хвостом, проплыла мимо.

В 2019-м администрация предприняла вторую попытку заявить о себе на федеральном конкурсе. Старый проект откорректировали, убрав в нем непомерно крутые проектные решения, и дали ему название «Дивный берег». Но даже проявленная на этот раз скромность не принесла финансовой поддержки. После этого, не расставаясь с планами добиться цели среди малых городов, администрация Балабанова решила своими силами приступить к работам по благоустройству.

БРЕВНО В ПОМОЩЬ

Взяться за наведение порядка решили с установки освещения, и эта задача, как прокомментировал замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Михаил ИВАНОВ, уже выполнена. Впереди предстоит отсыпать пешеходную дорогу, ведущую к берегу, и установить камеры наблюдения. Однако реализовать другие задумки в настоящее время не так просто.

Фактически город распоряжается небольшими островками прибрежной зоны, а большая часть территории находится в ведении лесничества. Город ведет переговоры с собственником о передаче территории в безвозмездную аренду, но пока дело не увенчалось успехом, а значит, вкладывать бюджетные средства в ее благоустройство чиновники не имеют права.

Именно это распределение пространства не позволяет закрыть проезд по дороге вдоль лесной полосы. Законных оснований для этого нет ни у администрации, ни у лесников, поскольку данный объект не обладает статусом парка. Поэтому робкие попытки противостоять проезду транспорта путем преграждения пути шлагбаумом или уже ставшим знаменитым на весь город спиленным деревом, успеха не принесли.

‒ Металлическую преграду сломали уже давно. Дерево, которым попытались остановить поток машин, сами водители и оттащили в сторону! Людей ничего не останавливает, даже понимание того, что это не проезжая часть, а пешеходная тропа, и по ней ходят горожане с детьми. Со своей стороны, сотрудники лесничества могут провести рейд и составить протокол на нарушение правил поведения в лесной зоне, поскольку разжигать костры, тем более в пожароопасный период, запрещено законом. Но если отдыхающие заезжают на территорию Страдаловки на машинах, и не разводят огня, то и наказывать их не за что, ‒ сетует чиновник.

В этой ситуации вселяет надежду на лучшее только упорство, с которым администрация пытается добиться создания комфортных условий вдоль Страдаловки. Определенную поддержку в этом мечтают получить от бизнессообщества, представители которого могли бы организовать здесь кафе и взять на себя организацию досуговых услуг. Но осуществить такой вариант в этом году не позволила холодная погода, сменившая планы горожан по пляжному отдыху на иные виды досуга. А потому, администрации остается только ждать со стороны предпринимателей интересных и всесезонных предложений по привлечению отдыхающих на берег и в очередной раз закидывать удочку в федеральный бюджет.

Анна ВЕТРОВА

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