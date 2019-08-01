Бесплатный маммоскрининг «приехал» в Боровский район

Хорошо известно, что для успешной борьбы с любым заболеванием важно выявить его на ранней стадии. А потому возможность, которая представилась боровчанкам, необходимо использовать, чтобы уберечь свое здоровье от проблем в будущем.

Программа маммоскрининга, проводимая на территории Калужской области с 29 июля по 16 августа, добралась и до Боровского района.

На протяжении трех недель передвижной маммограф вновь будет работать в крупных населенных пунктах Боровского района. У женщин старше 40 лет есть возможность пройти современное маммографическое обследование, помогающее эффективно выявлять рак молочной железы на ранней стадии. Скрининг выполняется в передвижных маммографических комплексах, что позволяет обеспечить удобство прохождения обследования и охватить удаленные населенные пункты.

Обследование проводят на российском оборудовании. Изображения параллельно просматривают два независимых врача, а в сложной ситуации подключают эксперта и научного руководителя проекта. Специалисты, участвующие в реализации данного проекта, являются сотрудниками ведущих научных и лечебных учреждений России. Они включаются в процесс анализа полученных данных оперативно, подключаясь при помощи телемедицинских технологий и технологий безопасного «облачного» хранения данных.

На сегодняшний день рак молочной железы остается первым среди онкологических заболеваний у женщин. Ежегодно в мире регистрируется более 1,5 млн случаев его выявления. При этом на раннем этапе вероятность полного излечения очень велика - до 90%. В прошлом году программа маммоскрининга успешно стартовала в Калужской области. Высокоточный маммоскрининг позволяет выявлять новообразования менее 2 мм, на доклинической стадии.

На прием к специалистам можно записаться заранее в лечебном учреждении по месту жительства и прийти в указанное время заблаговременно, чтобы заполнить бланк информационного согласия.

- Обследование жительниц нашего района - это большая помощь нам в части выявления опасного заболевания. Напомню, что диагностика проводится абсолютно бесплатно. Для визита к врачу необходимо иметь на руках паспорт, СНИЛС, полис ОМС, выданный страховой компанией в Калужской области, - рассказывает главный врач Боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.

Организовать проверку здоровья своих сотрудниц также предлагают предприятиям и организациям.

Анна ВЕТРОВА

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