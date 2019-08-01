В Ворсино на турнир «Мишина» съехались баскетболисты со всей Калужской области

На минувшей неделе завершился турнир по баскетболу, организованный в память о тренере Викторе Мишине. Соревнования проходят уже второй год, а их организацией занимаются не муниципальные организации, а сами воспитанники Виктора Ильича.

В этом году изменились состав участников состязаний и площадка проведения спортивной баталии, зато сохранились зрелищность игры и особая атмосфера.





ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Сегодняшняя популярность и развитие баскетбола на территории Боровского района в целом во многом стоят именно на том вкладе, который внес Виктор Мишин. Настоящий профессионал своего дела, Виктор Ильич мог не просто научить своих подопечных забрасывать мяч в кольцо, но и по-настоящему «гореть» игрой, превратив занятия в спортивной секции в хобби длиною в жизнь.

- Виктор Ильич был настоящим профессионалом, можно сказать, фанатом своего дела. Мне довелось проработать вместе с ним более пяти лет, и каждый день он отдавал всего себя тренировкам и воспитанникам, которые даже спустя годы продолжают оставаться большой командой единомышленников, - рассказал коллега Виктора Ильича Дмитрий ЧЕРНОВ.

Нет ничего удивительного в том, что и после его смерти занимавшиеся у Мишина спортсмены продолжают чтить память любимого наставника. Уже второй год на территории района проходит турнир по баскетболу, посвященный балабановскому тренеру.

Принять участие в нем приезжают команды со всей области, а сами игры проходят в уличном формате «три на три». В этом году организаторы приняли решение перенести состязание из Балабанова в Ворсино. Местная спортивная площадка показалась им более подходящей, чтобы вместить всех желающих сразиться за призовые места. Попытать спортивную удачу в этом году решили шестнадцать команд из самых разных уголков региона - Калуги, Детчино, Малоярославца, Обнинска и, конечно же, Боровского района.

И без того достаточно динамичный вид спорта при игре в три человека обретает просто невероятную зрелищность. Именно этим обусловлен рост популярности уличного баскетбола в районе и во всем мире.

- Еще при жизни Виктор Ильич на День Физкультурника проводил турниры по уличному баскетболу в Балабанове, и мы, его воспитанники и просто неравнодушные к этому виду спорта люди, решили продолжить эту традицию. Говорят, человек жив, пока живет память о нем, и очень приятно видеть, что уже второй год к нам приезжает столько замечательных команд со всей области, показывая хороший результат, - отметил один из организаторов турнира Александр ЗЕНЧЕНКО.

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ

Как бы то ни было, но страсти под кольцом действительно царили нешуточные. Любители и опытные спортсмены выложились на полную, но, несмотря на жесткую конкуренцию, выявить лучшие «тройки» все-таки удалось.

Бронзовыми призерами стали игроки команды «Завтра Пикник» из Обнинска, на вторую ступень поднялись спортсмены из Коллонтая, лишь немногим уступив победителям, представлявшим Малоярославец.

Что же до балабановцев, считающихся негласными «хозяевами» состязаний, то ребята тоже показали неплохой результат, замкнув пятерку сильнейших команд. Примечательно, что цвета города в этот раз защищали не самые опытные и мастеровитые баскетболисты, а подающие надежды новички, набирающиеся опыта перед грядущими турнирами.

Впрочем, как бы избито не звучала эта фраза, главным в тот день стала не победа, а именно участие. Игры в память о Викторе Мишине запоминаются, прежде всего, невероятно теплой атмосферой. Старые товарищи собираются вместе, обсуждают ход матчей и делятся воспоминаниями о любимом тренере.

- Приятно видеть, что уже второй год к нам приезжают друзья и воспитанники Виктора Ильича, которые продолжают его дело. Соревнования проходят в очень дружеском ключе, при этом уровень подготовки команд, их мастерство впечатляют. Честно сказать, мы даже не ожидали, что все будет настолько зрелищно, - отметил один из организаторов турнира Илья ЛУНИЧЕВ.

И совершенно неважно, проходят состязания в Балабанове или в Ворсине. Главное, что дело Виктора Ильича продолжает жить, а значит, впереди нас ждет еще немало ярких и запоминающихся соревнований.

Семен ФРОЛОВ

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