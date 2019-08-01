Проект общественного мнения

Три вопроса, на которые мы предложили ответить жителям Боровского района на минувшей неделе на площадке «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте», оказались ничем не связаны друг с другом. И лишь один из них стал по-настоящему тяжелым, но остающимся актуальным уже долгое время.

КАК ЖИТЬ?

Самой «больной» темой в Боровском районе остается экология. О загрязнении окружающей среды еженедельно поступают сигналы, причем не только из промышленных городских поселений, но и из сельских. Сейчас пальму первенства уверенно удерживает тема вывоза мусора, но и ситуация с очистными сооружениями в Ермолине ненамного отстала. На их фоне обсуждение вредных выбросов с предприятий района в окружающую среду, а также прочие поводы кажутся ерундой. Однако вкупе они дают повод задуматься, а не является ли Боровский район самым экологически грязным в Калужской области?

У нас все хорошо с экологией - %

Все вокруг загажено, у нас самые опасные для жизни человека условия в регионе - %

Не хуже других, есть проблемы, но они не катастрофичные - %

Мне все равно, я в противогазе - %

УДАРНЫЙ СЛОГ

На днях ученые назвали самые распространенные ошибки россиян в произношении слов. Наиболее часто неправильное ударение делают в слове «звонит» и «торты», а также употребляют слова «ложат», «плотят», «договора» и неверно применяют «одеть и надеть».

Исходя из этого, а также анонимности нашего опроса, мы предложили нашим подписчикам разоткровенничаться и честно выбрать ответ на вопрос: вы делаете ошибки в своей речи?

Нет. Я очень грамотный человек - 15%.

Иногда произношу одни и те же слова с разными ударениями - 54%

Не обращаю внимания на такую ерунду. Как смог, так и сказал - 31%

Да, мне часто делают замечания - 0%

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Врачи считают, что от некоторых продуктов в ресторанах быстрого питания лучше отказаться. Например, от мороженого, так как для его приготовления используют машины, содержать которые в абсолютной чистоте сложно. Не стоит заказывать и напитки со льдом из-за использования для его приготовления воды низкого качества.

Ну и в фаворитах по вредности остается картошки фри и жареная курица, поскольку масло для их приготовления используется неоднократно и в результате становится опасным, увеличивая риск развития рака.

На вопрос «часто ли вы покупаете фастфуд?» боровчане ответили:

Нет, ем только домашнюю пищу - 21%

Иногда беру, когда надо на ходу перекусить - 58%

Продукты в магазине бывают опаснее картошки фри - 21%

Очень часто, он же такой вкусный - 0%

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