От слов к делу. Муниципальная бригада приступила к облагораживанию районных дорог

Не так давно в стенах районной администрации обсуждался вопрос о создании специального отряда, в задачи которого будет входить наблюдение за состоянием обочин дорог и приведение их в подобающий вид. Идея получила широкую поддержку со стороны чиновников, и ее реализация не заставила себя долго ждать.

Новое подразделение, созданное на базе ермолинских теплосетей, уже приступило к работе, но в будущем еще предстоит решить ряд вопросов касательно контроля над итоговым результатом и взаимодействия с прочими структурами.

СПОРНАЯ ЗАДУМКА

Идея создать специальный «экологический отряд» в прошлом месяце пришла главе администрации района Николаю КАЛИНИЧЕВУ на фоне активной борьбы с борщевиком. Если в поселениях живучий сорняк пусть и не повсеместно, но все-таки держат в узде, то вдоль автомобильных дорог растение стало чувствовать себя вольготно.

Областные участки трасс глава ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН обещал привести в порядок, проведя окос не только окраин проезжей части, но и так называемой «резервной полосы». А чтобы облагородить районные дороги, было решено создать специальное муниципальное предприятие, которое займется борьбой с борщевиком, аварийными деревьями и прочими объектами, портящими вид из окна автомобиля.

На первый взгляд, задумка выглядела достаточно спорной. В конце концов, создание нового предприятия требует серьезных финансовых и человеческих затрат, ведь помимо закупки оборудования нужно платить зарплату сотрудникам, да еще и контролировать их деятельность, отряжая на это работников самой администрации.

ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Видимо, теми же вопросами задались и отвечающие за проработку вопроса чиновники, поэтому при реализации первоначальную идею несколько изменили и вместо создания организации «с нуля» экологическую бригаду собрали на базе ермолинского МУП «Теплосети», что снизило финансовое обременение, так решили и проблему с поиском необходимого персонала.

- К работе уже приступили с 24-го июля, определили основные дороги и прилегающие к ним территории, которым нужно уделить внимание в первую очередь. Работы много, но должен отметить, что пока эффективность бригады меня не очень устраивает и нужно пересмотреть подход. Прежде всего, это касается учета проделанной работы, пока что этот момент не налажен, но, я думаю, со временем мы это решим, - отметил возглавляющий экологическую комиссию Владимир ЦВЕТКОВ.

По словам Владимира Алексеевича, необходимо в течение ближайших месяцев составить подробную карту мест, где работа нового подразделения чувствуется особенно сильно, наложить необходимый бюджет и уже в следующем году, начиная с весны, активно браться за противостояние с борщевиком. Для этого потребуется помощь местных администраций, которые должны выделить сотрудников, владеющих информацией о заростах. Когда карта проблемных зон будет составлена и разбита по собственникам, чиновники смогут разослать необходимые предписания владельцам, а после этого направить силы отряда на очистку муниципальных земель.

Впрочем, параллельно с этой работой сотрудники экобригады без дела не сидят и уже прошли небольшое боевое крещение, очистив от борщевика ряд участков в рамках подготовки района к визиту губернатора области Анатолия АРТАМОНОВА.

НОВЫЕ ВОПРОСЫ

Впрочем, как и следовало ожидать, пока что о серьезном вкладе организации в экологию говорить не приходится. Для «раскачки», создания необходимой материальной и информационной базы уйдет немало времени. К тому же, как правильно заметил глава районной администрации, к решению всех возникающих вопросов нужно подходить обстоятельно, чтобы не «обжечься» в будущем.

- Предприятие не должно висеть, что называется, «мертвым грузом». Ермолинские теплосети должны не только выполнять наши поручения, но и зарабатывать на этом какие-то деньги, если к ним начнут обращаться со сторонними контрактами. К тому же нужно задуматься над обеспечением сотрудников работой в зимний период, ведь у нас хватает проблем и помимо борщевика. Но для снежного времени года опять же необходимо закупить специальное оборудование и технику, - отметил Николай Александрович.

В целом говорить о каком-то успехе или провале идеи с созданием экологического отряда пока рано. Скорее всего, окончательный вывод об этой задумке можно будет сделать лишь в следующем году. А пока у чиновников есть время как следует продумать все нюансы и решить уже наметившиеся проблемные точки, чтобы здравую мысль не испортила слабая реализация.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Экология»