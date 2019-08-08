Не прошло и года. Проблему с химикатами в Куприно надеются решить к сентябрю

На прошлой неделе ситуация в деревне Куприно, где в здании бывшего овощехранилища разлились складируемые здесь химикаты, стала чуть ли не главной темой для обсуждения всего Боровского района.

Для решения так обеспокоившей население проблемы была собрана межведомственная комиссия, которая выехала на место и пообщалась с местными жителями. По итогам ее работы подготовили план, согласно которому хранящиеся здесь вещества планируют утилизировать в ближайшее время.

ИЗВЕСТНАЯ ПРОБЛЕМА

Стоящее на окраине деревни Куприно старое овощехранилище в последнюю неделю стало местом «паломничества» чиновников, сотрудников экстренных служб и представителей различных ведомств. Напомним, что в прошлом году здесь «накрыли» подпольный цех, где разливали «левый» алкоголь. После того как производство было ликвидировано, пришло время очистить прилегающую территорию, которая больше напоминала свалку. Среди этого бардака обнаружились различные бочки, кубы и пробирки с подозрительными веществами, большинство из которых не имело никакой маркировки. Всю эту находку решили занести на хранение внутрь здания. Там они и оставались, до тех пор, пока пару недель назад неизвестный не разлил содержимое нескольких бочек, едкий запах которого и обеспокоил местных жителей.

После этого ознакомиться с ситуацией, принять меры и отобрать пробы сюда приезжали и местные власти, и сотрудники МЧС, и даже представители Министерства природных ресурсов региона. В пятницу же поставить финальную точку в этом круговороте должностных лиц была призвана специально организованная для решения проблемы межведомственная комиссия. В ее состав вошли представители МЧС, полиции, СЭС, Росприроднадзора, местной и районной администраций.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ

Как правило, работа подобных органов проходит достаточно медленно, выслушиваются мнения экспертов, приводятся аргументы и составляются протоколы. Однако в этот раз собравшиеся не стали откладывать дело в долгий ящик. Начать решили с еще одного осмотра помещения и хранящихся там химикатов. Занимались этим по большей части сотрудники МЧС, хорошо знающие правила обращения с потенциально опасным содержимым бочек. После того как все комнаты были обследованы, а имеющиеся на таре надписи и предупреждения сфотографированы, состоялось небольшое совещание, на котором и предстояло решить, какая дальнейшая судьба ждет содержимое купринского овощехранилища.

- Мы с вами не знаем, что за вещества находятся в этих бочках, поэтому нельзя исключать того, что они могут представлять опасность и необходимо принимать меры. Было возбуждено административное дело, также сотрудники Росприроднадзора занимаются изучением состояния территории вокруг строения. Но самым важным вопросом остается ликвидация емкостей, - отметил начальник управления гражданской защиты МЧС России по Калужской области Тарас МАРУХОВ.

Обсуждения прервало появление представителя «МТС-Банка», представившегося Александром. Мужчина подтвердил, что на сегодняшний день и здание, и участок, на котором оно стоит, находятся в залоге у финансовой организации. Однако до перехода его в окончательную собственность должно пройти еще немного времени, не больше месяца.

Заместитель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ сразу же поинтересовался, готов ли банк взять на себя утилизацию хранящихся тут веществ, и получил на это согласие, пусть и не без оговорок.

- Конечно, мы готовы принимать меры, но делать это не в одиночку, а совместно с местными властями. Пока мы не знаем, что это именно за смеси и в какую сумму обойдется их вывоз. Если это адекватная стоимость, то мы готовы поучаствовать, но сначала нужно во всем разобраться, - отметил Александр.

Подобная сговорчивость представителя банка воодушевила чиновников, и те даже обещали подготовить список организаций, способных взяться за утилизацию.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Впрочем, первым делом необходимо понять, что же именно за вещества хранятся в бочках - с этим помогли представители Министерства природных ресурсов, которые отбирали пробы еще 29-го июля. Согласно полученным результатам серьезной опасности содержимое бочек и кубов не представляет, и все отобранные пробы относятся к 3 и 4 классу опасности из 4 возможных. Другое дело, что пробы брались только из открытых контейнеров, а потому банку все равно придется заказать дополнительные исследования герметично закрытых емкостей.

Как бы то ни было, шансов на то, что в них отыщется что-то из ряда вон выходящее, крайне мало, а потому на экстренный вывоз всех бочек местным жителям надеяться не приходится. Зато комиссией были четко прописаны обязанности сторон и указан срок, к которому купринцев должны избавить от неприятного соседства. Если все пойдет, как задумано, то к началу сентября «МТС-банк» и администрация должны договориться о вывозе и утилизации веществ. Сколько продлится этот процесс, не ясно, но если к осени все прочие нюансы действительно будут решены, то вряд ли завершающая фаза займет больше пары недель.

А до тех пор владелец участка с бывшим овощехранилищем должен будет ограничить доступ в здание для посторонних, закрыв все двери и окна. А в качестве дополнительной меры безопасности сюда обещали регулярно наведываться сотрудники полиции.

Степан ФЕДОРОВ

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