Депутаты Заксобрания поделились опытом с молодыми коллегами

В последнее время все больше молодых людей начинает интересоваться политикой и принимать активное участие в жизни своего поселения и Боровского района в целом. Это явление поощряется властями на всех уровнях, а чтобы местным молодым депутатам и активистам было легче ориентироваться в различных программах, которые работают на территории области, Совет молодых депутатов областного парламента ежегодно организует встречи на местах.

На мероприятии присутствовали действующие народные избранники, чиновники и первые лица района, а возглавил встречу первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Александр ЕФРЕМОВ.

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Как и в любой другой профессии, для того чтобы эффективно выполнять свои обязанности, депутату необходимо обладать солидным багажом знаний. Получить их можно самостоятельно, разбираясь во всех существующих местных, областных и федеральных программах, а также пообщавшись с умудренными опытом старшими коллегами.

Именно для этого 7-го августа в районной администрации прошла специальная встреча с молодыми депутатами и активистами, которую посетил первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Александр ЕФРЕМОВ, а также защищающие интересы района в областном представительном органе Владимир ЛОГУТЕНОК и Полина КЛОЧИНОВА.

Тема для беседы была выбрана актуальная и касалась, пожалуй, самой показательной сферы работы парламентариев, по успехам в которой их судит большинство избирателей, - благоустройства

Сегодня в распоряжении народных избранников есть множество программ, с помощью которых можно воплотить в жизнь практически любые чаяния населения, но на прошедшей встрече обсуждались лишь самые основные.

Первым инструментом в работе депутатов должна стать программа инициативного бюджетирования, благодаря которой любые пожелания жителей можно воплотить в самый короткий срок, но не без финансового участия самих просителей.

- Если есть какая-то задумка и вы хотите, чтобы она нашла воплощение уже «завтра», то нужно сразу объяснить людям, что это возможно, но только при их непосредственном участии. Если они не готовы, то мы обязательно включим их в соответствующую программу, но пока до их проекта дойдет очередь, может пройти пару лет, - коротко обрисовал ситуацию глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

В целом же данная программа очень широко применяется в Боровском районе, где она стартовала одной из первых по всей стране, и при наличии активных жителей с ее помощью можно реализовывать практически любые задумки.

ПУТЬ К КОМФОРТУ

Еще одним вариантом благоустроить территории по-прежнему остается программа «Комфортная среда». Но если инициативное бюджетирование можно назвать быстрым и гибким методом, то вхождение в федеральную инициативу - дело долгое и требующее основательной подготовки, зато и результат, как говорится, налицо. Правда, стоит учесть, что начиная с этого года больший упор стараются делать на общественные пространства, нежели на дворы, да и финансовое участие от жителей все равно потребуется, хоть и не в очень большом объеме.

- Мы не зря в прошлые два года активно агитировали людей подавать заявки на участие, поскольку сейчас приоритетными целями для благоустройства становятся общественные территории. Именно на них пойдут деньги из федерального бюджета, на придомовые участки приходится софинансирование областное. В случае с заявками от жителей особенно важна становится работа депутатов, которые разъяснят им все условия, организуют их и помогут подать все документы правильно. Это большой объем работ, но он необходим, - отметил заместитель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ.

КУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Впрочем, говоря о «Комфортной среде», не стоит забывать, что в первую очередь эта программа нацелена на городские поселения. В случае же с сельскими населенными пунктами в этом году тоже готовится нечто особенное.

- Нужно признать, что у нас с каждым годом не прекращается отток населения из деревень в большие города. Это происходит в первую очередь из-за разницы в уровне жизни, и мы неоднократно поднимали вопрос, чтобы решить эту проблему и направить больше средств в программу по благоустройству сельских поселений. Недавно глава правительства подписал новую программу, рассчитанную на шесть лет, начиная с 2020-го года, а объем ее финансирования составит 2,3 триллиона рублей. Это огромные деньги, и такой же огромный шанс кардинально изменить жизнь в наших сельских поселениях, - обратился к молодым коллегам Александр Ефремов.

Как отметил Александр Викторович, ближайшие годы могут стать переломными в истории не только Боровского района, но и всей области, и собравшиеся в этом зале парламентарии могут и должны внести свой вклад, отстаивая интересы населения.

Впрочем, энтузиазма у присутствующих народных избранников и активистов и без того хватало в избытке. Они внимательно слушали выступления старших коллег, делали пометки касательно запланированных на будущее встреч с населением и, конечно же, задавали вопросы. В таком ключе беседа продлилась без малого два часа, а после ее окончания было решено, что такие встречи необходимо проводить чаще. При этом, по возможности, привлекая к ним не только членов Законодательного Собрания региона, но и областных министров и других членов правительства, способных ответить на имеющиеся у депутатов вопросы и поделиться опытом более тесного взаимодействия между двумя ветвями власти.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ВАЖНО УЧЕСТЬ МНЕНИЕ ГРАЖДАН

В настоящее время Калужская область участвует в реализации 11 национальных проектов. Боровский район не исключение. Однако у жителей пока нет полного понимания, что и когда будет сделано. Александр Ефремов призвал боровских активистов подключиться к этой работе, организовать работу с населением, разъяснить, контролировать ход выполнения нацпроектов, информировать граждан, используя интернет-ресурсы.

- Деньги выделяются огромные, но жители не видят масштабности работ, целостной картины. Видят только то, что происходит в их микрорайоне. Нужно создать информационное поле и учитывать мнение граждан при выборе объектов, например, по комфортной среде, - отметил депутат.

Степан ФЕДОРОВ

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