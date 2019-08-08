Безалаберность строителей убила рыбу в Добринском пруду

Проблема с несанкционированным сбросом мусора представителями различных предприятий на территории района не теряет своей актуальности. Только на прошлой неделе было зафиксировано два новых сброса отходов в Совьяках и Ворсине, причем в последнем случае безобидные, на первый взгляд, строительные отходы стали причиной небольшого экологического бедствия.

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

В том, что касается борьбы с незаконными свалками, сельское поселение Совьяки имеет, пожалуй, самый богатый опыт. Большая территория и обилие лесов, в которых сброс отходов могут заметить лишь спустя некоторое время, привлекают сюда нечистых на руку боровчан, и местной администрации не единожды приходилось выделять из бюджета средства на вывоз чужого мусора.

Однако на этот раз водители очередного мусоровоза действовали особенно дерзко и выбросили отходы не в каком-нибудь медвежьем углу, а буквально в нескольких метрах от оживленной дороги трассы А-108, прямо на повороте в сторону деревни Редькино.

Причем, как заметил глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ, нарушители, судя по всему, совсем не беспокоились о том, что их могут заметить.

- Я проезжал там утром, в районе семи часов, и все было чисто, а к обеду уже гора мусора. Выходит, что приехали и свалили это безобразие прямо посреди дня, что уже ни в какие ворота. И ладно бы если мы могли оперативно все это убрать с такого видного места, так после того как у нас полномочия по вывозу забрали, приходится обращаться напрямую в КРЭО, а это и времени больше занимает, и по финансам выходит затратнее, - сетует Николай Константинович.

КОНЦЫ В ВОДУ

Впрочем, даже столь неприятный «подарок», как гора не пойми откуда взявшегося мусора на территории Совьяков, меркнет рядом со случившемся в Ворсине, где жители деревни Добрино начали бить тревогу, говоря чуть ли не об экологическом бедствии. Сообщения в социальных сетях говорили о сбросе отходов с расположенного неподалеку завода «Гранд лайн», из-за чего погибла вся рыба в местном пруду, земля заразилась, а колодцы стали непригодны для питья. Чиновников же все эти сообщения не слишком напугали, и как отметил глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ, по имеющейся у него информации масштаб проблемы преувеличен.

- На заводе «Гранд лайн» шел ремонт одного из помещений, для которого наняли строительную бригаду. Они после сдачи объекта мусор бросили за территорией предприятия, а после того как начался дождь, вместе с ним побелка и известь попали в пруд. Из-за этого некоторое количество рыбы действительно погибло, но не из-за отравления, а потому что в жабры забились строительные смеси, и обитатели пруда задохнулись. Сейчас этим делом занимаются правоохранители, а виновные обязательно будут привлечены к ответственности, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Также Георгий Иванович отметил, что на месте загрязнения провели экспресс-тест, по результатам которого никаких химических загрязнений выявлено не было. Сейчас пробы отправлены в Калугу для проведения полноценного анализа.

Именно так звучит предварительная версия случившегося, а так ли это на самом деле еще предстоит выяснить в будущем, поскольку простая побелка вряд ли вызвала бы такую бурю эмоций у населения.

Как бы то ни было, подобные ситуации на территории Боровского района уже давно стали частью повседневной жизни. Как не раз отмечали чиновники, необходимо, чтобы наказание за сброс отходов стало куда жестче, а пока виновные могут отделаться за свой мусор лишь небольшим штрафом, который с лихвой покроет экономия на вывозе и утилизации отходов.

Степан ФЕДОРОВ

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