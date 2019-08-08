Сторона протеста. Владимир Овчинников вновь нарисовал картину у «Вечного огня»

Тема увековечивания памяти жертв политических репрессий нависает над Боровском уже несколько лет. Художник и краевед Владимир ОВЧИННИКОВ, посвятивший много сил реабилитации имен боровчан, незаконно осужденных в годы сталинского режима, упорно напоминает администрации об этой идее уличными картинами, которые вызывают неоднозначное отношение жителей.

29 июля на обратной стороне воинского мемориала у «Вечного огня» на площади Ленина вновь появилась картина знаменитого боровского художника. В отличие от фресок, сделавших Боровск привлекательным для туристов, эта уличная живопись вызвала общественный резонанс.

Двести портретов репрессированных боровчан, списанных с фотографий из их «личных дел», объединила новая картина - «Расстрелянное будущее». По сути, она стала продолжением цикла художественной борьбы Владимира Овчинникова за свою идею.

В 2005 году на этом месте его рукой уже была написана фреска «Памяти павших», которая просуществовала до 2008 года. А в минувшем апреле здесь появился «список жертв политического террора», который в скором времени администрация закрасила. Между этими работами художник напомнил о себе и репрессированных боровчанах еще несколькими проектами, появлявшимися в разных местах на стенах домов и заборах. Их судьба оказалась недолговечной, что не убавило упорства Владимиру Александровичу.

Появление новой фрески, которую автор лично анонсировал на своей странице в «Фейсбуке», стало очередным поводом для раскола мнений. Одни поддержали, посчитав, что в борьбе за идею все средства хороши, а тыльная сторона воинского мемориала - это отображение исторической действительности, в которой правда у каждого своя, а до истины докопаться трудно. Другие резко негативно встретили очередной порыв Овчинникова, посчитав такой поступок неприемлемым и оскорбляющим память павших воинов.

Как всегда, посередине этого спора оказалась администрация Боровска, которая помимо личного мнения конкретных чиновников по существу вопроса, имеет обязанности, возложенные на нее законом. По ним поступок художника - порча муниципального имущества, поскольку свой проект Владимир Александрович ни с кем не согласовывал, пройдясь краской, пусть и умело, но все же по свежеотремонтированному объекту благоустройства.

На такой выпад, а именно так его и расценивают в кабинетах исполнительной власти, могла последовать единственная реакция - обращение в полицию. Так что в ближайшее время знаменитому художнику и краеведу предстоит держать ответ за своеволие. Но что-то подсказывает, что его это не остановит.

Иван КРЕЧЕТ

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