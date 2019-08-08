По полной программе

Воспитанников «Василька» готовят к школе и жизни.

Совсем немного времени осталось до начала учебного года, и готовятся к нему не только школьники и учителя, но и сотрудники детских садов и их воспитанники. Но больше всего тревог и вопросов у родителей.

Развеять сомнения и рассказать о том, как готовит детсад детей к школе, мы попросили Светлану ХОХЛОВУ, заведующую детского сада № 8 «Василек»

НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ

- Правда ли, что по новым стандартам образования с 2013 года сад не готовит детей к школе? - спрашивают родители дошколят. - А теперь воспитатели не имеют права посадить ребенка за стол, чтобы заниматься, просто запрещено учить считать, читать и писать.

- Мы проводим образовательную деятельность по пяти областям - речевое развитие, формирование математических навыков, познание (экология и краеведение), художественно-эстетическое развитие и физкультура, - рассказывает Светлана Хохлова. - По федеральным государственным стандартам, столы тоже никто не отменял, особенно в старшей и подготовительной группах.

Большинство родителей считает, что для того, чтобы подготовить ребенка к школе, достаточно научить его читать и считать. А ведь процесс обучения включает в себя много умений и навыков. Порою важнее не научить малыша читать по слогам, а пробудить в нем интерес к познанию, развить мелкую и крупную моторику, научить выговаривать буквы. А уж выучить буквы и понять цифры ему помогут в подготовительном классе школы.

- На родительское собрание в детский сад мы приглашаем учителей начальных классов, - объясняет Светлана Николаевна.- Педагоги рассказывают о том, как родители могут помочь своим детям подготовиться к школе. И что интересно, опытные учителя уверяют, что не надо специально учить ребенка читать.

Впрочем, все дети разные, поэтому и подход к ним должен быт индивидуальный. Есть малыши, которые в три года уже читают, и отбирать у них книжки - глупо. Но что же предлагает детский сад обычному среднестатистическому ребенку?

СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК - ТОТ, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ИГРАТЬ

Кажется, что играть умеют все: и ребята, и зверята. Мама-кошка для того, чтобы научить ребенка охотиться и общаться с другими котами, не сажает котенка за стол и не читает ему длинную скучную лекцию, она с ним играет.

Игра предлагает для ребенка самые различные ситуации и создает для него целый мир, в котором овладевать новыми навыками и развивать свои умственные и физические способности совсем не страшно и не скучно.

- В нашем детском саду есть единая программа на 5 лет обучения, - говорит Светлана Хохлова. - Для каждого возраста существует свой перечень заданий, целей и требований. Педагог должен создать определенную учебно-игровую ситуацию, чтоб у ребенка появилось желание подключиться к занятиям. И нашим воспитателям это удается, в развивающие игры включаются все без исключения. Для этого у сотрудников нашего коллектива есть целый арсенал приемов.

ТРУДНО ЖИТЬ БЕЗ ЛОГОПЕДА

Недавно заведующая детского сада поделилась своей тревогой с коллегами: у многих детей явные проблемы с речью. Шепелявящих и картавящих шестилеток уже стало столько, что если раньше такие дети стеснялись дефектов речи, то теперь их большинство, и они чувствуют себя совершенно нормально. С одной стороны, хорошо, что ребенок не комплексует, а с другой - ни малыш, ни его родители не встревожены проблемами с артикуляцией и дикцией. И если ребенок путает звуки «л» и «р», «с» и «ш», «ч» и «щ» - существует большая вероятность, что у него будут проблемы с грамотностью. Сегодня есть дети, которые путают звуки и в 7 классе. А ведь проблем можно было бы избежать, посетив логопеда и позанимавшись вовремя с ребенком.

- У меня самой ребенок не выговаривал «р» до 5 лет, - рассказывает Светлана Николаевна. - Мы посетили логопеда, он показал нам упражнения, и потом мы сами занимались каждый день несколько недель. К школе о проблемах с дикцией мы уже забыли. К сожалению, в детском саду у нас нет логопеда. Нет даже кабинета, в котором мог бы еще один специалист заниматься с детьми. А родители не всегда адекватно реагируют на сообщение о том, что малышу нужен специалист. Некоторые обижаются, другие машут рукой, мол, само пройдет. Есть и такие, которые говорят: нам некогда, мы вам отдали своих отпрысков, вот и воспитывайте их. Впрочем, большинство мам и пап стараются помочь своим детям и избавить их от лишних проблем в школе.

РАЗВИВАЙТЕ МОТОРИКУ, МЕЛКУЮ И КРУПНУЮ

Мелкую моторику развивают рисование, лепка, собирание пазлов и пирамидок. Но для начала нужно научиться зашнуровывать ботинки.

- Наши воспитатели придумали тренажер со шнурками, и теперь тренироваться дети могут в любое время на площадке для прогулок. И когда не нужно спешить, чтобы срочно обуться и зашнуровать обувь, ребята спокойно и с удовольствием осваивают этот важный навык.

Кстати, мальчик, который к 8 классу путал звуки, в 7 классе так и не научился зашнуровывать ботинки. Кто бы мог подумать, что путь к пятерке по русскому языку начинается с битвы со шнурками? А вот дефектологи (врачи, которым приходится убирать последствия педагогической запущенности) об этом хорошо осведомлены: без развитой мелкой и крупной моторики процесс обучения может превратиться для ребенка в кошмар.

- В прошлом году я предложила на «большом» педсовете, который у нас традиционно проходит в конце августа, подтянуть речь. Мы решили, кто какую дополнительную работу возьмет, весь год занимались самыми разными упражнениями, развивающими моторику. Наши воспитатели знают, что каждый год перед первым сентября мы собираемся и решаем, какие мероприятия нужно провести. Покупаем или сами делаем дидактические пособия.

ПЕДАГОГОВ НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ

Конечно, педагог - это профессия для людей, которые умеют сами себя мотивировать в работе. Но это не значит, что этим ценным качеством можно пользоваться бесконечно. Руководство любого учреждения должно создавать для своих сотрудников справедливую систему оплаты.

- В своем коллективе мы приняли положение о конкурсе, чтобы сотрудники были заинтересованы. Выбираем лучший уголок математики, речи, правила дорожного движения. Воспитатели даже сами покупают какой-то материал для воплощения своих идей. Все участвуют! У тех, кто побеждает, премия больше.

МАТЫ И ГАНТЕЛИ В ДЕТСКОМ САДУ ДЕЛАЮТ САМИ

- Совсем непросто найти достойного специалиста. Недавно у нас появился инструктор по физкультуре. Мы до сих пор на нее не нарадуемся. Но сразу понадобилось оборудование: маты, мячи, лыжи. Прикладываем все силы, чтобы приобрести необходимый для занятий инвентарь. Что-то в один квартал покупали, что-то в другой. Понятно, что стоимость матов запредельная. Но и тут нашли выход: купили ткань и сами сшили. Чехлы можно снимать и стирать. Гантели сделали из пластиковых бутылок. Провели мастер-класс для воспитателей, и теперь все группы обеспечены этим спортивным инвентарем.

Конечно, полставки для физрука - это мало, мы не охватываем все группы, а хотелось бы. Но сейчас собираемся учить ребят играть в хоккей, ворота, шайбы и клюшки уже есть. Работаем со спонсорами, они обещают купить лыжи. По территории детского сада надеемся проложить лыжню, чтобы две старших группы и одна подготовительная занялись этим видом спорта.

В УЕДИНЕНИЕ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ

Сейчас все сотрудники детского сада «Василек» готовятся к новому учебному году: компонуют программы, общегодовой план. Заведующей предстоит все это проанализировать, расставить кадры и обсудить все предложения своих сотрудников. Недавно придумали сделать в группах «уголок уединения», чтобы дети могли там посидеть в тишине и отдохнуть от шумного общества своих сверстников. Купили занавески, поставили ширмы, за ними разместили диванчики. Разложили на полке книжки, игрушки.

- Поначалу дети оттуда не вылезали, всей группой сидели, - вспоминает Светлана Хохлова. - Потом привыкли, и теперь временами «уголок уединения» стал пустовать.

Текучки кадров у Светланы Николаевны в детском саду нет, но, когда приходят новые педагоги, их всегда расспрашивают о том, что интересного было у них. А что будет интересного в нынешнем учебном году в детском саду № 7 «Василек», очень скоро будут решать.

Рената БЕЛИЧ