Директор ДК «Ракетчик» Владимир Таран рассказал о жизни Дома культуры и о планах по его развитию

Свой Дом Культуры есть, пожалуй, в каждом городе. В Балабанове ДК «Ракетчик» работает уже не один десяток лет! Объект был сдан в эксплуатацию в 1958 году. Едва ли можно себе представить, сколько детей за это время здесь смогли раскрыть свой творческий потенциал, какое количество мероприятий прошло и сколько аплодисментов слышал концертный зал.

Несмотря на то что сегодня повсеместно открываются всевозможные частные учреждения дополнительного образования, этот Дом Культуры продолжает жить. С 2010 года у руля учреждения стоит Владимир ТАРАН - человек, который всей душой болеет за «Ракетчика».

ПАТРИОТИЗМ - ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Сегодня ДК продолжает свою культурно-воспитательную деятельность. Здесь работают филиал школы искусств, открыты всевозможные кружки самодеятельности и даже есть свой собственный вокально-инструментальный ансамбль «Фонтан». Коллективы Дома Культуры регулярно принимают участие в организации и проведении всевозможных концертов, тематических и государственных праздников.

Например, одним из традиционных мероприятий является День памяти Евгения РОДИОНОВА - российского военнослужащего пограничных войск РФ. На Первой чеченской войне вместе с группой сослуживцев долгое время провел в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Посмертно награжден Орденом мужества.

Это мероприятие посвящено всем воинам, погибшим в локальных конфликтах. Его ДК «Ракетчик» проводит совместно со Свято-Пафнутьевым боровским монастырем.

Патриотические мероприятия - одно из главных направлений деятельности «Ракетчика», поскольку Дом Культуры принадлежит Министерству обороны.

К примеру, уже сегодня балабановский ДК готовится к масштабному празднованию 60-летия РВСН, который отмечается 17 декабря. Организационный период уже в самом разгаре. В настоящее время, как рассказывает директор Владимир Таран, готовится выпуск юбилейных медалей, которые в день праздника вручат всем ветеранам, служившим в ракетных войсках.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Кроме патриотического воспитания, руководство ДК «Ракетчик», естественно, уделяет большое внимание непосредственно культурному развитию общества, в том числе и подрастающего поколения. На базе ДК регулярно проводятся праздники и концерты с участием местных и приезжих артистов. Кроме того, здесь ведется бесплатная трансляция фильмов.

Сегодня же, по словам директора Владимира Ивановича, основные усилия брошены на благоустройство учреждения. В настоящее время здесь ведется капитальный ремонт фасадов. В планах - всерьез заняться развитием прилегающей территории. Одна из главных его целей - преображение пустыря, расположенного за Домом Культуры. Директор ДК рассказал, что территория там большая, и уже много лет она попросту простаивает. Вот в его голове и родился новый проект - создать детский городок.

- У меня есть определенные задумки. Например, я хочу установить рядом с ДК несколько игровых и развлекательных объектов - качели, карусели и так далее. Кроме того, там должны появиться специальные детские домики, небольшой пруд и, естественно, скамейки, дорожки и специальные зоны отдыха, - делится планами Таран.

- Владимир Иванович, а деньги где возьмете? Проект-то, наверное, не из дешевых, - поинтересовались мы у директора «Ракетчика».

- Знаете, не все всегда упирается в деньги. Без них, конечно, не обойтись. Но в данном вопросе важны энтузиазм, желание и стремление, - говорит Владимир Таран.

Дарья ГУМЕРОВА

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